Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу

Автор: БК

25 ноября 2025

Фильмом открытия станет документальная лента «Разлогов»

Стала известна конкурсная программа IV Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошло восемь российских кинопремьер:
– КУКЛА, реж. Егор Бероев
МАЛЬЧИК И РОБОТ, реж. Екатерина Задорина
– НАВАР, реж. Артур Григорьев
– ПАСТБИЩА БОГОВ, реж. Анар Аббасов
– СВОБОДА, реж. Евгений Лаврентьев
– СОЦИАЛИЗАЦИЯ, реж. Анна Волконская
– ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт
– ЦИНГА, реж. Владимир Головнев

После показов зрителей ждут встречи с авторами и обсуждения картин в формате Q&A. Попасть на фестивальные показы можно будет бесплатно, по предварительной аккредитации или регистрации на сайте. 

Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальная лента РАЗЛОГОВ, посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Режиссером картины выступила его дочь Анастасия Разлогова.

Напомним, что жюри основного конкурса возглавит режиссер Александр Велединский.

