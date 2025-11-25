Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Фильмом открытия станет документальная лента «Разлогов»
Стала известна конкурсная программа IV Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В нее вошло восемь российских кинопремьер:
– КУКЛА, реж. Егор Бероев
– МАЛЬЧИК И РОБОТ, реж. Екатерина Задорина
– НАВАР, реж. Артур Григорьев
– ПАСТБИЩА БОГОВ, реж. Анар Аббасов
– СВОБОДА, реж. Евгений Лаврентьев
– СОЦИАЛИЗАЦИЯ, реж. Анна Волконская
– ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт
– ЦИНГА, реж. Владимир Головнев
После показов зрителей ждут встречи с авторами и обсуждения картин в формате Q&A. Попасть на фестивальные показы можно будет бесплатно, по предварительной аккредитации или регистрации на сайте.
Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальная лента РАЗЛОГОВ, посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Режиссером картины выступила его дочь Анастасия Разлогова.
Напомним, что жюри основного конкурса возглавит режиссер Александр Велединский.