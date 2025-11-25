Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу

Фильмом открытия станет документальная лента «Разлогов»

Стала известна конкурсная программа IV Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

В нее вошло восемь российских кинопремьер:

– КУКЛА, реж. Егор Бероев

– МАЛЬЧИК И РОБОТ, реж. Екатерина Задорина

– НАВАР, реж. Артур Григорьев

– ПАСТБИЩА БОГОВ, реж. Анар Аббасов

– СВОБОДА, реж. Евгений Лаврентьев

– СОЦИАЛИЗАЦИЯ, реж. Анна Волконская

– ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, реж. Владимир Котт

– ЦИНГА, реж. Владимир Головнев

После показов зрителей ждут встречи с авторами и обсуждения картин в формате Q&A. Попасть на фестивальные показы можно будет бесплатно, по предварительной аккредитации или регистрации на сайте.

Фильмом открытия, которое состоится в кинотеатре «Художественный» 1 декабря, станет документальная лента РАЗЛОГОВ, посвященная киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Режиссером картины выступила его дочь Анастасия Разлогова.

Напомним, что жюри основного конкурса возглавит режиссер Александр Велединский.