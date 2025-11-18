top banner
Фестиваль «Зимний» представил участников кинорынка авторского кино и деловую программу

Автор: БК

18 ноября 2025

Все мероприятия пройдут в кинотеатре «Художественный»

Стала известна программа Зимнего кинорынка авторского кино, который пройдет 4 декабря. В него попали 11 проектов на разных стадиях производства:

– социальная драма НОВЫЙ ДОМ Никиты Грушина про возвращение бывшей заключенной в общество;
ВТОРАЯ ТАНЯ Алисы Ерохиной о начинающей актрисе, которая учит монолог своей пережившей блокаду Ленинграда тезки;
– слоубернер ТЕМНЫЕ МЫСЛИ Влада Малахова о попытке побега от кредиторов и встрече с реальным злом;
– документально-игровая драма САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ Ивана Вдовина о Новосибирском Академгородке;
– психологический триллер СОВОК Дианы Кади об участии в смертельной игре;
– женское роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ Натальи Кончаловской о двух героинях, которые не ждут спасения, а спасают друг друга;
– детективная драма ДОМ МОД Валерия Переверзева о страстях и неожиданных событиях в столичном доме мод;
– трогательная история БО-БО Анастасии Кузиной о девочке-подростке с гемангиомой; 
– вторая часть трилогии о таинственном партизане КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. 1812 Андрея Богатырева;
– драма МОН Софьи Чигировой о молодой пианистке, которая возвращается из-за рубежа домой к больной бабушке;
– музыкальная лента УРОКИ МУЗЫКИ Дмитрия Иосифова о соперничестве, таланте и поисках себя.

Деловая программа фестиваля «Зимний» стартует 2 декабря – ее откроет круглый стол на тему «Невидимые герои кинопроизводства», посвященный специалистам, чья работа остается за кадром. Модерирует сессию продюсер Галина Стрижевская. 

3 декабря будет отдельный блок, посвященный правам авторов, созданию и защите идей. В этот же день будет представлена программа поддержки сценаристов «АВТОР», где расскажут о правилах участия, этапах работы над проектами, образовательных возможностях и уже запускающихся сценариях.

4 декабря пройдет сессия «Жара на Зимнем», включающая «Кинобатл интересов: Артисты vs Агенты vs Продюсеры». В формате открытой дискуссии актеры обсудят с агентами, кастинг-директорами и продюсерами закулисные конфликты индустрии, баланс интересов и принципы конструктивного взаимодействия на площадке.

5 декабря состоятся две обобщающие сессии – «Фестивальная жизнь российского кино в 2025 году», где представители российских кинофестивалей подведут итоги года, и «Проблемы и перспективы арт-кинорынка России», посвященная прокату авторского кино, влиянию фестивалей, промо-инструментам и поиску эффективных моделей продвижения.

В числе спикеров деловой программы – директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Ярина, продюсер фестивалей «Короче», «Читка», «Пилот» Антон Калинкин, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, глава производства оригинального контента «Кинопоиска» Михаил Китаев, ведущий продюсер «Кинопоиска» Дарья Капля, режиссеры Алексей Учитель, Карина Чувикова, Александр Андрющенко, Антон Маслов, актриса Юлия Хлынина и многие другие.

Все мероприятия пройдут в кинотеатре «Художественный» и будут доступны для посещения бесплатно по предварительной регистрации.  

