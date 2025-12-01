top banner
Стартовал 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»

Автор: БК

1 декабря 2025

Смотр продлится до 7 декабря

1 декабря в Москве в кинотеатре «Художественный» стартовал 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Ведущими церемонии в этом году стали актриса Юлия Хлынина и музыкант Павел Артемьев. Последний также исполнил несколько музыкальных номеров вместе со своей группой. 

В конкурсной программе смотра восемь фильмов: КУКЛА Егора Бероева, МАЛЬЧИК-ПТИЦА Савелия Осадчего, МАЛЬЧИК И РОБОТ Екатерины Задориной, НАВАР Артура Григорьева, ПАСТБИЩА БОГОВ Анара Аббасова, СВОБОДА Евгения Лаврентьева, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ Владимира Котта и ЦИНГА Владимира Головнева.

В состав жюри кинофестиваля «Зимний» в 2025 году вошли режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене и киновед Иван Кудрявцев. Председателем станет режиссер Александр Велединский. Вместе им предстоит определить победителей в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

В рамках церемонии открытия гости увидели документальный фильм РАЗЛОГОВ о судьбе и творчестве киноведа и культуролога Кирилла Разлогова. Картину представила автор и продюсер картины Анастасия Разлогова, а также съемочная группа проекта.

