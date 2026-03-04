Стала известна дата проведения и жюри «Премии Художественного театра»
Автор: БК
4 марта 2026
Она состоится 26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова
МХТ имени А.П. Чехова объявил о том, что четвертая церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра» состоится 26 марта на Основной сцене театра.
Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.
Победителей в номинации «Кино» выберут актриса Кристина Бабушкина, сценарист Андрей Золотарев, а также режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.
По словам художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского, состав экспертного совета был расширен, чтобы «процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов».
Самое читаемое
«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в февралеПодробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в киноПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мартаПодробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдингПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подрядПодробнее
Okko рассказал о новинках мартаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 годаПодробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятийПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мартаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь перваяПодробнее
КИОН рассказал о новинках мартаПодробнее
Российские власти определились со сроками блокировки TelegramПодробнее
В Таиланде покажут новинки российского киноПодробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 годПодробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого местаПодробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 мартаПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 мартаПодробнее
В Москве состоялась премьера фильма «К себе нежно»Подробнее