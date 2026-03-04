Стала известна дата проведения и жюри «Премии Художественного театра»

Она состоится 26 марта на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова

МХТ имени А.П. Чехова объявил о том, что четвертая церемония награждения лауреатов «Премии Художественного театра» состоится 26 марта на Основной сцене театра.

Премия направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году.

Победителей в номинации «Кино» выберут актриса Кристина Бабушкина, сценарист Андрей Золотарев, а также режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.

По словам художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского, состав экспертного совета был расширен, чтобы «процесс выдвижения номинантов стал более объективным и учитывал максимально широкий круг кандидатов».