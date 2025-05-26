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Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П. Чехова и Wink

Автор: БК

26 мая 2025

Лауреаты станут известны 6 июня

Отборочная комиссия Конкурса короткометражного кино Художественного театра, который проводится совместно с онлайн-кинотеатром Wink, представила шорт-лист из десяти участников.

В него попали:
• «Возвращение», реж. Вадим Дерюжинский (ВКСР им. Г. Н. Данелии)
• «Волшебная обсерватория», реж. Виктория Ильенко (ВГИК им. С. А. Герасимова)
• «Антоша из шестой», реж. Виктория Белякова (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
• «Сцены между нами», реж. Александр Титов (Московская школа кино)
• «Чаятели», реж. Анастасия Ломакина (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
• «Че и Че», реж. Мария Русанова (ВГИК им. С. А. Герасимова)
• «Душечка», реж. Татьяна Рыбинец (ВКСР им. Г. Н. Данелии
• «Культурное племя», реж. Роберт Вартанян (ВГИК им. С. А. Герасимова)
• «Анна», реж. Леонид Григурко (СПБГИКиТ)
• «Эта женщина», реж. Павел Винокуров (Институт кино НИУ ВШЭ)

Отмечается, что на конкурс, посвященный в этом году теме «Че о че» (Чехов о человеке), пришло 600 заявок от студентов и недавних выпускников московских и петербургских киношкол.

Лауреаты третьего Конкурса короткометражного кино будут названы 6 июня.

Фото: кадр из фильма «Сцены между нами»

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