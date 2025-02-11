Стартовал прием заявок на конкурс короткометражного кино от МХТ имени А.П. Чехова и Wink

Подать заявку можно подать до 21 февраля

МХТ имени А.П. Чехова открыл прием заявок на третий Конкурс короткометражного кино, который проводится совместно с онлайн-кинотеатром Wink.

Тема конкурса этого года – «Че о че» (Чехов о человеке). Организаторы отмечают, что в год 165-летнего юбилея писателя начинающие авторы смогут поразмышлять о произведениях Чехова в формате коротких метров длительностью до 165 секунд.

Подать заявку на участие можно подать на официальном сайте до 21 февраля.

В шорт-лист конкурса попадут десять работ, которые в дальнейшем будут доступны в онлайн-кинотеатре Wink. Победитель в категории «Лучший фильм», в свою очередь, получит возможность снять короткометражный игровой фильм с участием артистов театра и при содействии платформы.

Церемония награждения победителей пройдет на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова в июне.