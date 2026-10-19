Ия Лебедева стала новым директором по стратегии и дистрибуции «Вольги»

Ранее она занимала пост генерального директора «Каро Премьер».

В структуре кинокомпании «Вольга» произошли изменения. На должность директора по стратегии и дистрибуции назначена Ия Лебедева. В прошлом она занимала пост генерального директора «Каро Премьер».

«В рамках новообразованной должности в обязанности Ии войдет не только дистрибуционный сегмент нашей деятельности, но и стратегический. Мы считаем, что человек с ее опытом и экспертизой усилит и другие направления работы «Вольги». И это, в свою очередь, приведет к усилению наших позиций на рынке. Сочетание ее опыта и нашего пакета релизов позволит нам добиться максимальной эффективности и еще больше укрепить лидерские позиции на рынке”, - прокомментировал назначение глава кинокомпании «Вольга» Сергей Ершов.

«Я искренне рада присоединиться к высокопрофессиональной команде «Вольги», одной из ведущих компаний рынка, и благодарю Сергея Ершова за оказанное доверие. Мне близка миссия компании и ее ставка на глубокое, качественное кино, которое остается со зрителем надолго. Новая роль объединяет два направления, которые для меня неразрывно связаны: дистрибуцию и стратегию, и это по-настоящему амбициозная и вдохновляющая задача. Уверена, что вместе мы добьемся еще более высоких результатов и сделаем много значимого как для зрителей, так и для индустрии», - отметила Ия Лебедева.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»