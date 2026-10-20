Генеральную прокуратуру попросили проверить сериал «Холод»

Официальное обращение направила общественная организация «Офицеры России»

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» направила официальное обращение в Генеральную прокуратуру РФ с требованием провести проверку сериала «Холод», сообщают «РИА Новости». Общественники заинтересованы в правовой оценке сериала на предмет нарушения действующего российского законодательства. Предполагается, что правоохранительные органы смогут выявить, присутствует ли в сериале намеренная дискредитация органов государственной власти.

Обращение, подписанное председателем президиума общероссийской организации «Офицеры России», Героем России генерал-майором Сергеем Липовым, направлено на имя генерального прокурора России Александра Гуцана. Аналогичное обращение представители организации также направили в Министерство культуры Российской Федерации.

Со слов общественников, к ним поступали множественные жалобы граждан. Заявители усмотрели в сериале антигосударственный подтекст. Согласно их наблюдению, в основу сериала положена идея, согласно которой борьба за справедливость ведется методами, полностью аналогичными российскому правосудию – через применение морального и физического насилия.

Помимо этого, представители «Офицеров России» обратили внимание на то, как в сериале преподносятся вопросы религии и православия. С точки зрения авторов обращения, создатели фильма намеренно вывели эти темы из «институционального поля в карательную сферу, покрывающую злодеяния набожных элитарных слоев».

«Холод» – многосерийный сериал производства онлайн-кинотеатров «Иви», Start, Wink и кинокомпании Algorithm, онлайн релиз которого состоялся в июле текущего года. Продюсерами выступают Павел Буря, Алексей Казаков, Даниил Махорт, Эдуард Илоян, Ирина Сосновая и Георгий Шабанов, режиссер – Илья Казаков. В центре повествования сериала – молодая женщина по имени Евгения (Любовь Аксенова). Она незаслуженно попадает в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнет ее муж и 6-летняя дочь. Героине предстоит отсидеть 8 лет в колонии. Но жажда мщения в ней настолько велика, что никакие стены не удержат ее от расправы над теми, кто искалечил ее жизнь. Тем более случайная встреча дает ей неограниченные ресурсы для свершения возмездия.

Фото: кадр из сериала «Холод»