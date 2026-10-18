Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 октября 2026 года

«Ночной гость» с Гошей Куценко, новый фильм Романа Михайлова и новогодний перевыпуск «Анжелики»

На минувшей неделе «Экспонента Фильм» заявила три новинки – MELODY FOR A BEAR (15 апреля 2027 года), ВЫСОКО В ОБЛАКАХ (19 августа 2027 года) и KAI (9 сентября 2027 года).

Хоррор ДОМ-КЛЕТКА. СПУСК К ДЬЯВОЛУ примет участие в грядущей «новогодней битве» – проект переехал с 11 февраля 2027 года на 31 декабря. После новогодних праздников зрителей ждет триллер БУНКЕР, который переместился с 18 марта 2027 года на 14 января 2027 года. Мультфильм DUDLEY & THE INVASION OF THE SPACE SLUGS сдвинулся с 8 апреля 2027 года на 15 июля 2027 года. Прокатную сетку временно покинул фильм ужасов RUBY, RUBY, стоявший на 1 января 2027 года.

«Атмосфера Кино» перенесла сказку КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО с 26 на 19 ноября. Аналогичный маневр провернуло и «Наше кино» с хоррором МАМА. ЗЛО ВНУТРИ.

«Капелла Фильм» поставила на 7 января 2027 года драмеди НОЧНОЙ ГОСТЬ. Главные роли исполнили Гоша Куценко, Екатерина Климова, Елизавета Ищенко, Михаил Тройник и Сергей Гилев.

К24 заявила на 10 декабря новую ленту Романа Михайлова ПЕСНИ ДЖИННОВ.

«Триада Про» сдвинула триллер ГНЕВ УЛЬЯ с Мэттью Макконахи с переполненного 19 ноября на 3 декабря.

«Уорлд Пикчерз», в свою очередь, сдвинул хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УДУШЬЕ с 19 ноября на 28 января 2027 года. Еще один фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ТАРО, релиз которого был запланирован на 26 ноября, покинул график релизов.

Ray of Sun Pictures поставила на 4 ноября байопик АЙТМАТОВ. Главную роль исполнил Болот Тентимышов, а образы писателя Бориса Пастернака и его жены на экране воплотили Сергей Безруков и Равшана Куркова.

Cinema Park Distribution выпустит 26 ноября слэшер АДСКИЙ ГОЛЛИВУД.

«Иллюзион кино» вновь покажет на больших экранах культовую мелодраму АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ. Ре-релиз картины состоится 1 января 2027 года.

Фото: кадр из фильма НОЧНОЙ ГОСТЬ