В период с 2027 по 2029 на поддержку кинематографа потратят 47,8 млрд рублей
Автор: БК
19 октября 2026
Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова
На поддержку российского кинематографа направят 47,8 млрд рублей в период с 2027 по 2029 год. О выделении этих средств сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Выделенные на кинопроизводство 47,8 млрд рублей позволят в полном объеме обеспечить достижение результатов профильной госпрограммы. Предполагается, что за счет этих вливаний доля российских фильмов в отечественном прокате будет увеличена до 56%, выразила надежду Ольга Любимова.
Финансирование киноиндустрии названо одним из приоритетных направлений расходов. Общий трехлетний бюджет ведомства составит 709,3 млрд рублей.
Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой
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