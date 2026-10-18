Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» снова первая

«Руки вверх! 2» выступили ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лидером укиенда во второй раз подряд стала приключенческая картина БИТВА МОТОРОВ (CP). Отечественный релиз показал небольшое падение относительно стартового уикенда и записал на свой счет около 204 млн рублей (376 тысяч зрителей). Общая же касса проекта перевалила за 560 млн рублей.



Главная премьера уикенда, музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK) стартовал с второй строчки чарта. Новинка выступила ниже ожиданий и заработала за четыре дня проката чуть более 80 млн рублей (171 тысяча рублей).



Также в ТОП-10 лучший релизов уикенда попал анимационный проект ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА (NKI) с 14 млн рублей и 36 тысячами проданных билетов в своей копилке.



Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ