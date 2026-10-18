Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке

Байопику «Руки Вверх! 2» досталось серебро

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.95 руб.

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1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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