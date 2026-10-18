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Предварительная касса уикенда №42 15.10 - 18.10.2026


Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке

Байопику «Руки Вверх! 2» досталось серебро

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 18.10.2026
1 CP 2 1943 204 600 000
$2 437 165		 105 301
$1 254		 -28,1% 567 200 000
$6 635 470
2 AK 1 2208 81 485 257
$970 640		 36 905
$440		 - 81 847 482
$974 955
3
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
 - 4 1 76 734 339
$914 048		 76 734 339
$914 048		 -13,2% 414 821 250
$4 914 944
4 NMG 3 1760 47 006 612
$559 936		 26 708
$318		 -37,1% 258 531 485
$3 093 962
5 KAP 2 987 41 640 174
$496 012		 42 189
$503		 -48,1% 152 906 144
$1 788 794
6 CP 4 685 36 900 000
$439 547		 53 869
$642		 -39,5% 434 100 000
$5 143 365
7 NKI 3 1796 32 934 568
$392 312		 18 338
$218		 -42,1% 196 929 584
$2 356 745
8
ВЫШКА 2 3
Fall 2: Deadpoint
 CAO 4 498 25 953 837
$309 158		 52 116
$621		 -32,4% 305 450 016
$3 619 076
9 CP 5 451 15 100 000
$179 869		 33 481
$399		 -44,1% 399 800 000
$4 749 911
10 NKI 1 1480 14 125 611
$168 262		 9 544
$114		 - 14 322 866
$170 612
  ИТОГО TOP-10:   576 480 398
$6 866 949		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.95 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 08.10.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
ILK - Иллюзион кино
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

19.10.2026 Автор: БК