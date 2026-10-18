Касса России: «Битва моторов» осталась на первой строчке
Байопику «Руки Вверх! 2» досталось серебро
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 18.10.2026
|1
|CP
|2
|1943
|204 600 000
$2 437 165
|105 301
$1 254
|-28,1%
|567 200 000
$6 635 470
|2
|AK
|1
|2208
|81 485 257
$970 640
|36 905
$440
|-
|81 847 482
$974 955
|3
|
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
|-
|4
|1
|76 734 339
$914 048
|76 734 339
$914 048
|-13,2%
|414 821 250
$4 914 944
|4
|NMG
|3
|1760
|47 006 612
$559 936
|26 708
$318
|-37,1%
|258 531 485
$3 093 962
|5
|
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК 2
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|2
|987
|41 640 174
$496 012
|42 189
$503
|-48,1%
|152 906 144
$1 788 794
|6
|CP
|4
|685
|36 900 000
$439 547
|53 869
$642
|-39,5%
|434 100 000
$5 143 365
|7
|NKI
|3
|1796
|32 934 568
$392 312
|18 338
$218
|-42,1%
|196 929 584
$2 356 745
|8
|
ВЫШКА 2 3
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|4
|498
|25 953 837
$309 158
|52 116
$621
|-32,4%
|305 450 016
$3 619 076
|9
|CP
|5
|451
|15 100 000
$179 869
|33 481
$399
|-44,1%
|399 800 000
$4 749 911
|10
|NKI
|1
|1480
|14 125 611
$168 262
|9 544
$114
|-
|14 322 866
$170 612
|ИТОГО TOP-10:
|576 480 398
$6 866 949
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.95 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 08.10.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- ILK - Иллюзион кино
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
19.10.2026 Автор: БК