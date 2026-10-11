Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат
Перевыпуск сиквела «Сумерек» взял бронзу
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 11.10.2026
|1
|CP
|1
|2007
|282 900 000
$3 309 546
|140 957
$1 649
|-
|286 600 000
$3 352 831
|2
|
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
|-
|3
|1
|88 254 256
$1 032 455
|88 254 256
$1 032 455
|-34,9%
|337 982 511
$4 004 532
|3
|
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|1
|1093
|80 117 509
$937 266
|73 301
$858
|-
|85 342 512
$998 392
|4
|NMG
|2
|2200
|74 714 381
$874 057
|33 961
$397
|-24,6%
|200 467 604
$2 399 086
|5
|CP
|3
|1110
|61 000 000
$713 617
|54 955
$643
|-43,2%
|380 000 000
$4 502 370
|6
|NKI
|2
|2166
|56 875 432
$665 365
|26 258
$307
|-25,0%
|156 027 424
$1 867 250
|7
|
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|3
|721
|38 275 759
$447 774
|53 087
$621
|-46,6%
|265 929 232
$3 150 820
|8
|CP
|4
|777
|27 000 000
$315 863
|34 749
$407
|-43,4%
|381 800 000
$4 536 058
|9
|
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3
Twilight
|KAP
|4
|242
|13 986 204
$163 620
|57 794
$676
|-70,6%
|415 292 064
$4 933 968
|10
|
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds
|VLG
|1
|1528
|13 262 432
$155 152
|8 680
$102
|-
|13 262 432
$155 152
|ИТОГО TOP-10:
|736 385 973
$8 614 717
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.48 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину (Предварительные сборы уикенда 01.10.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
12.10.2026 Автор: БК