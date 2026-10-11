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Предварительная касса уикенда №41 08.10 - 11.10.2026


Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат

Перевыпуск сиквела «Сумерек» взял бронзу

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 11.10.2026
1 CP 1 2007 282 900 000
$3 309 546		 140 957
$1 649		 - 286 600 000
$3 352 831
2
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
 - 3 1 88 254 256
$1 032 455		 88 254 256
$1 032 455		 -34,9% 337 982 511
$4 004 532
3 KAP 1 1093 80 117 509
$937 266		 73 301
$858		 - 85 342 512
$998 392
4 NMG 2 2200 74 714 381
$874 057		 33 961
$397		 -24,6% 200 467 604
$2 399 086
5 CP 3 1110 61 000 000
$713 617		 54 955
$643		 -43,2% 380 000 000
$4 502 370
6 NKI 2 2166 56 875 432
$665 365		 26 258
$307		 -25,0% 156 027 424
$1 867 250
7
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
 CAO 3 721 38 275 759
$447 774		 53 087
$621		 -46,6% 265 929 232
$3 150 820
8 CP 4 777 27 000 000
$315 863		 34 749
$407		 -43,4% 381 800 000
$4 536 058
9 KAP 4 242 13 986 204
$163 620		 57 794
$676		 -70,6% 415 292 064
$4 933 968
10
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds
 VLG 1 1528 13 262 432
$155 152		 8 680
$102		 - 13 262 432
$155 152
  ИТОГО TOP-10:   736 385 973
$8 614 717		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.48 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину (Предварительные сборы уикенда 01.10.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

12.10.2026 Автор: БК