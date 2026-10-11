Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат

Перевыпуск сиквела «Сумерек» взял бронзу

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 11.10.2026 1 БИТВА МОТОРОВ

CP 1 2007 282 900 000

$3 309 546 140 957

$1 649 - 286 600 000

$3 352 831 2 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1

Resident Evil - 3 1 88 254 256

$1 032 455 88 254 256

$1 032 455 -34,9% 337 982 511

$4 004 532 3 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК

The Twilight Saga: New Moon KAP 1 1093 80 117 509

$937 266 73 301

$858 - 85 342 512

$998 392 4 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

NMG 2 2200 74 714 381

$874 057 33 961

$397 -24,6% 200 467 604

$2 399 086 5 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

CP 3 1110 61 000 000

$713 617 54 955

$643 -43,2% 380 000 000

$4 502 370 6 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА

NKI 2 2166 56 875 432

$665 365 26 258

$307 -25,0% 156 027 424

$1 867 250 7 ВЫШКА 2 2

Fall 2: Deadpoint CAO 3 721 38 275 759

$447 774 53 087

$621 -46,6% 265 929 232

$3 150 820 8 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

CP 4 777 27 000 000

$315 863 34 749

$407 -43,4% 381 800 000

$4 536 058 9 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3

Twilight KAP 4 242 13 986 204

$163 620 57 794

$676 -70,6% 415 292 064

$4 933 968 10 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО

Girl in the Clouds VLG 1 1528 13 262 432

$155 152 8 680

$102 - 13 262 432

$155 152 ИТОГО TOP-10: 736 385 973

$8 614 717

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.48 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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