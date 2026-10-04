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Предварительная касса уикенда №40 01.10 - 04.10.2026


Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину

«Приключения мамонтенка» начали работу с третьей строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 04.10.2026
1
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
 - 2 214 128 894 832
$1 542 542		 602 312
$7 208		 12,8% 243 130 192
$2 880 689
2 CP 2 1815 107 300 000
$1 284 107		 59 118
$707		 -19,6% 281 500 000
$3 335 308
3 NMG 1 2197 99 068 909
$1 185 602		 45 093
$540		 - 99 957 944
$1 196 242
4 NKI 1 2155 75 743 544
$906 457		 35 148
$421		 - 75 743 544
$906 457
5
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
 CAO 2 1304 71 515 918
$855 863		 54 843
$656		 -24,1% 199 724 144
$2 366 400
6 CP 3 1591 47 700 000
$570 847		 29 981
$359		 -48,3% 340 000 000
$4 039 444
7 KAP 3 730 47 485 411
$568 279		 65 049
$778		 -38,9% 381 501 888
$4 532 516
8 NKI 2 1791 27 320 728
$326 959		 15 254
$183		 -19,5% 75 281 000
$891 955
9 CP 1 625 11 400 000
$136 429		 18 240
$218		 - 11 400 000
$136 429
10 VLG 6 214 3 852 902
$46 109		 18 004
$215		 -60,9% 263 584 886
$3 127 490
  ИТОГО TOP-10:   620 282 244
$7 423 196		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.56 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 24.09.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNFT - КиноФанат
KNT - Кинотайм
LEO - Леона
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

05.10.2026 Автор: БК