Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину

«Приключения мамонтенка» начали работу с третьей строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 04.10.2026 1 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1

Resident Evil - 2 214 128 894 832

$1 542 542 602 312

$7 208 12,8% 243 130 192

$2 880 689 2 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

CP 2 1815 107 300 000

$1 284 107 59 118

$707 -19,6% 281 500 000

$3 335 308 3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ

NMG 1 2197 99 068 909

$1 185 602 45 093

$540 - 99 957 944

$1 196 242 4 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА

NKI 1 2155 75 743 544

$906 457 35 148

$421 - 75 743 544

$906 457 5 ВЫШКА 2 2

Fall 2: Deadpoint CAO 2 1304 71 515 918

$855 863 54 843

$656 -24,1% 199 724 144

$2 366 400 6 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ

CP 3 1591 47 700 000

$570 847 29 981

$359 -48,3% 340 000 000

$4 039 444 7 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3

Twilight KAP 3 730 47 485 411

$568 279 65 049

$778 -38,9% 381 501 888

$4 532 516 8 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО

NKI 2 1791 27 320 728

$326 959 15 254

$183 -19,5% 75 281 000

$891 955 9 АРАХНИД

Crawlers CP 1 625 11 400 000

$136 429 18 240

$218 - 11 400 000

$136 429 10 ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

VLG 6 214 3 852 902

$46 109 18 004

$215 -60,9% 263 584 886

$3 127 490 ИТОГО TOP-10: 620 282 244

$7 423 196

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.56 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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