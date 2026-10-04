Касса России: пиратские релизы вернулись на вершину
«Приключения мамонтенка» начали работу с третьей строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 04.10.2026
|1
|
ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1
Resident Evil
|-
|2
|214
|128 894 832
$1 542 542
|602 312
$7 208
|12,8%
|243 130 192
$2 880 689
|2
|CP
|2
|1815
|107 300 000
$1 284 107
|59 118
$707
|-19,6%
|281 500 000
$3 335 308
|3
|NMG
|1
|2197
|99 068 909
$1 185 602
|45 093
$540
|-
|99 957 944
$1 196 242
|4
|NKI
|1
|2155
|75 743 544
$906 457
|35 148
$421
|-
|75 743 544
$906 457
|5
|
ВЫШКА 2 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|2
|1304
|71 515 918
$855 863
|54 843
$656
|-24,1%
|199 724 144
$2 366 400
|6
|CP
|3
|1591
|47 700 000
$570 847
|29 981
$359
|-48,3%
|340 000 000
$4 039 444
|7
|
СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК 3
Twilight
|KAP
|3
|730
|47 485 411
$568 279
|65 049
$778
|-38,9%
|381 501 888
$4 532 516
|8
|NKI
|2
|1791
|27 320 728
$326 959
|15 254
$183
|-19,5%
|75 281 000
$891 955
|9
|
АРАХНИД
Crawlers
|CP
|1
|625
|11 400 000
$136 429
|18 240
$218
|-
|11 400 000
$136 429
|10
|VLG
|6
|214
|3 852 902
$46 109
|18 004
$215
|-60,9%
|263 584 886
$3 127 490
|ИТОГО TOP-10:
|620 282 244
$7 423 196
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.56 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Девятая планета» возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 24.09.2026)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNFT - КиноФанат
- KNT - Кинотайм
- LEO - Леона
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
05.10.2026 Автор: БК