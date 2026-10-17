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Стоимость рекламы на федеральном ТВ в 2027 году вырастет на 25%

Автор: БК

17 октября 2026

Представитель НРА от комментариев отказался

Национальный рекламный альянс (НРА) повысит базовые цены на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2027 году в среднем на 25% по сравнению с расчетной схемой на 2026-й. Об этом сообщают «Ведомости».

Наиболее существенно стоимость рекламы увеличится у трех телеканалов холдинга «Газпром-Медиа» – «Матч ТВ» (на 34%), а также ТНТ и «Пятницы!» (у обоих – на 31%). Заметное подорожание стоимости размещений зафиксировано и у телевещателей Национальной Медиа Группы – СТС (на 30%) и РЕН ТВ (28%). У ТВ-3 (входит в ГПМ) рост составит 27%, у Первого канала и МУЗ-ТВ («Медиа 1») – 26%. На 20–24% увеличатся расценки на Пятом канале (НМГ), «России 1» (ВГТРК), НТВ (ГПМ), Ю («Медиа 1»), «Субботе» (ГПМ), 2x2 (ГПМ), на 14–19% – на «Спасе», «Солнце» («Медиа 1»), ТВЦ, Dомашнем (НМГ) и других.

Представитель НРА от комментариев изданию отказался.

Отмечается, что в рамках ранних сделок на 2027 год уже законтрактовано более половины телевизионного инвентаря, а установленные НРА базовые цены распространяются на новые сделки, заключенные уже после выхода актуализированной схемы расчета стоимости телерекламы, и на заявление дополнительных бюджетов внутри действующих сделок.

По оценке рекламной группы Okkam, в январе – июне 2026 года объем телевизионной рекламы в России достиг 151,3 млрд рублей (+4% год к году). Совокупный объем рекламы в традиционных медиаканалах – на телевидении, в интернете, наружной рекламе, радио и прессе – также вырос на 4%, до 560,3 млрд рублей.

Фото: Magnific

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