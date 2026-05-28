Темпы роста выручки производителей сериалов и шоу изменились в 2025 году

В частности, у части студий сократилась чистая прибыль

Выручка крупнейших российских производителей телевизионного контента в 2025 году продолжила расти, однако динамика финансовых показателей оказалась неравномерной. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные государственной системы финансовой отчетности.

Партнер «Первого канала» – студия «Красный квадрат» – по итогам прошлого года увеличила выручку на 8%, до 6,9 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании сократилась почти в 20 раз – на 94,9%, до 9,9 млн рублей. Дебиторская задолженность студии выросла с 5,6 млрд до 5,8 млрд рублей, из которых около 5 млрд рублей приходится на задолженность «Первого канала». Представители компании отказались от комментариев.

Заметный рост продемонстрировала WeiT Media, работающая с телеканалами «Россия 1», НТВ, СТС и ТВ-3. Выручка компании увеличилась на 36,5%, достигнув 4,3 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 60,6% – до 262,5 млн рублей.

Наиболее существенную динамику показала Norm Production, сотрудничающая с «Пятницей», ТНТ и «Россией 1». Выручка студии выросла более чем вдвое – на 107%, до 10,4 млрд рублей. Однако чистая прибыль увеличилась лишь на 12,8% и составила 7 млн рублей.

В то же время Gen Production завершила год со снижением показателей: выручка компании сократилась на 25%, до 4,2 млрд рублей, а чистая прибыль – на 23,2%, до 801,8 млн рублей.

Небольшой рост выручки зафиксировала и «Амедиа Продакшн», работающая с «Первым каналом», «Россией 1», НТВ, СТС и «Домашним». Показатель увеличился на 5,6%, до 1 млрд рублей, тогда как чистая прибыль выросла на 161% – до 263,4 млн рублей.

