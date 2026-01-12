top banner
  • «Первый канал» вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов в России в 2025 году

«Первый канал» вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов в России в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2026

Лидерство уже десятый год подряд сохраняет «Россия 1»

Исследовательская компания Mediascope подвела итоги телесмотрения в 2025 году.

Лидерство уже десятый год подряд сохраняет «Россия 1» – аудитория канала среди россиян старше четырех лет составила 2,5 млн человек (-0,1 млн год к году). Его рейтинг и доля остались без изменений (1,9% и 14% соответственно). 

Второе место продолжил удерживать НТВ. Его показатели за год почти не изменились: аудитория осталась на уровне 1,7 млн человек, рейтинг составил 1,3%, а доля – 9,5%.

Третье место рейтинга занял «Первый канал». Его аудитория в абсолютном выражении составила 1,3 млн зрителей, что практически совпадает с результатом прошлого года. При этом рейтинг канала снизился с 1% до 0,9%, а доля – с 7,3% до 7,1%. Однако, несмотря на это, ему удалось попасть в топ-3.

«Пятый канал», забравший бронзу в прошлом году, на этот раз опустился на четвертое место. Его аудитория сократилась до 1,3 млн зрителей (-0,1 млн год к году), а рейтинг и доля составили 0,9% и 6,9% соответственно. Замкнул пятерку РЕН ТВ с аудиторией в 1,2 млн человек, рейтингом в 0,9% и долей 6,7%.

Также в топ-10 по аудитории попали «Домашний» (951 тыс зрителей), СТС (735 тыс), ТНТ (718,5 тыс), «ТВ-Центр» (642 тыс) и «Карусель» (591 тыс).

Фото: Freepik

