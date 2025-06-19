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НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»

Автор: Илья Кувшинов

19 июня 2025

Выход картины в прокат запланирован на 2028 год

Волк и Заяц отправятся на большие экраны – генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн и председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заключили в рамках ПМЭФ-2025 партнерское соглашение о создании полнометражного фильма НУ, ПОГОДИ!.

«"Ну погоди!" – не просто мультфильм, любимый поколениями, это настоящее культурное наследие. Полнометражный художественный фильм по мотивам этого культового произведения, без сомнения, продолжит тренд на перезапуск советских мультфильмов и станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь. У нас уже был похожий опыт с романтической сказкой ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, которая показала невероятный успех как в прокате, так и на НТВ. Наш опыт говорит о том, что зрители ждут возвращения героев своего детства – в новом качестве, но с уважением к первоисточнику», – заявил Вайнштейн.

«Без сомнения, “Ну, погоди!” - один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране, об этом свидетельствуют данные множества опросов, это тот фильм, который можно пересматривать много раз и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями. Погоня Волка за Зайцем, как и их дружба, и противостояние – та самая история, которая может длиться бесконечно. Экранизация в формате игрового кино позволит раскрыть новые грани персонажей, а также познакомить с ними новые поколения зрителей», – добавила Слащева.

Производством полнометражной ленты займется Кинокомпания ТЕМП при участии киностудии «Союзмультфильм», а телеканал НТВ выступит генеральным информационным партнером фильма.

Выход картины в прокат запланирован на 2028 год.

Фото: кадр из сериала «Ну, погоди!»

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