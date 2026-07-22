«Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино

Генеральным директором «СМФ Кино» назначена Катерина Пшеницына

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о создании компании «СМФ Кино», которая займется разработкой, производством и международным продвижением игровых фильмов, а также развитием международной дистрибуции и копродукции игровых и анимационных проектов студии.

Генеральным директором новой компании назначена Катерина Пшеницына, ранее занимавшая пост директора по международному развитию «Союзмультфильма». Генеральным продюсером стала Нелли Яралова.

По словам Пшеницыной, одним из приоритетов «СМФ Кино» станет запуск совместных полнометражных проектов с дружественными странами – Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, переговоры с которыми уже ведутся. Компания также планирует масштабировать международную дистрибуцию полнометражного кино, опираясь на опыт продвижения анимационных сериалов.

В настоящее время в разработке и производстве «СМФ Кино» находится более десяти игровых полнометражных проектов. Среди них – ЖИЛ-БЫЛ ПЕС, УМКА, ШАЙБУ, ШАЙБУ! и ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА.