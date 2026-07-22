top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино

«Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино

Автор: БК

22 июля 2026

Генеральным директором «СМФ Кино» назначена Катерина Пшеницына

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о создании компании «СМФ Кино», которая займется разработкой, производством и международным продвижением игровых фильмов, а также развитием международной дистрибуции и копродукции игровых и анимационных проектов студии.

Генеральным директором новой компании назначена Катерина Пшеницына, ранее занимавшая пост директора по международному развитию «Союзмультфильма». Генеральным продюсером стала Нелли Яралова.

По словам Пшеницыной, одним из приоритетов «СМФ Кино» станет запуск совместных полнометражных проектов с дружественными странами – Китаем, Индией и странами Ближнего Востока, переговоры с которыми уже ведутся. Компания также планирует масштабировать международную дистрибуцию полнометражного кино, опираясь на опыт продвижения анимационных сериалов.

В настоящее время в разработке и производстве «СМФ Кино» находится более десяти игровых полнометражных проектов. Среди них – ЖИЛ-БЫЛ ПЕС, УМКА, ШАЙБУ, ШАЙБУ! и ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

На «Джейн-фесте» анонсировали две новые экранизации романов Анны Джейн
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту анимационных национальных проектов
Подробнее
Вся производственная рать: итоги 2025 года для российских кинокомпаний
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 июля 2026 года
Подробнее
Гильдия сценаристов США подала иск против слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
Фонд кино проведет питчинг семейных фильмов и проектов о Дальнем Востоке
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 июля
Подробнее
Стала известна дата проведения Московской международной недели кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Предпродажи уикенда: «На деревню дедушке 2» уступает первой части
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 июля
Подробнее
«Холоп 3» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Газпром-Медиа» призвал повышать качество кино в борьбе за внутренний рынок
Подробнее
Эдгард Запашный спродюсирует байопик о Юрии Куклачеве
Подробнее
«Майкл» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Новый фильм Дэнни Бойла откроет Венецианский кинофестиваль
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту уникальной авторской анимации
Подробнее
На «Слете аниматоров 2026» обсудили меры поддержки анимации в Москве и регионах
Подробнее
Касса России: пиратские релизы снова на вершине
Подробнее
«Слет аниматоров-2026»: дискуссия «Мейнстрим – все! Да здравствуют мемстрим и нишевость?»
Подробнее

Новости по теме

«Чебурашка» может получить продолжение после третьего фильма
Подробнее
Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
«Союзмультфильм» планирует открыть несколько парков развлечений
Подробнее