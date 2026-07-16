Эдгард Запашный спродюсирует байопик о Юрии Куклачеве

Об этом рассказал руководитель и актер Театра кошек Дмитрий Куклачев

Руководитель и актер Театра кошек Дмитрий Куклачев рассказал в беседе с ТАСС, что сейчас ведется работа над байопиком об его отце – клоуне и дрессировщике кошек Юрии Куклачеве.

По его словам, формат проекта пока не определен: это может быть как полный метр, так и сериал.

«Это именно биографический фильм, тем более что папа застал несколько периодов - становление и распад Советского Союза и уже современной России. То есть здесь можно рассматривать несколько вариантов, начиная от несколько серийного фильма для телевидения, заканчивая полноценным художественным для кинотеатра», – заявил Куклачев.

Отмечается, что продюсером байопика о Юрии Куклачеве выступит Эдгард Запашный.

«Общались с Эдгардом Вальтеровичем по поводу кино, тем более он в этом в плане продвинутый продюсер, уже несколько фильмов спродюсировал практически своими силами. И он мне предложил придумать концепт сценария для художественного фильма. Я ему даже скинул предложение, он его рассматривает», – отметил руководитель Театра кошек.

Фото: официальный сайт Театра кошек