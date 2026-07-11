На фестивале «Сделано женщинами» обсудили особенности работы женщин в киноиндустрии

В рамках Международного кинофестиваля «Сделано женщинами» состоялись две дискуссии, посвященные роли женщин в современной киноиндустрии. Первая из них прошла при участии Ассоциации женщин-кинопродюсеров России WRAP, а вторая была организована в формате круглого стола под названием «Женщины-режиссеры: взгляд на профессию».

Участниками первой дискуссии стали соосновательницы Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP: генеральный директор кинокомпании KINOKULT Тамара Богданова, основатель кинокомпании «Вега Фильм» Катерина Михайлова, генеральный директор кинокомпании «Смена» Екатерина Голубева-Польди, а также со-основатель и продюсер кинокомпании «Монументал Вижн» Полина Шлихт. Модератором выступила кинообозреватель, продюсер, журналист и член Союза журналистов России Сусанна Альперина.

Панель открылась рассказом о миссии Ассоциации. По словам ее основательниц, продюсеры по своей природе чаще всего являются конкурентами, поэтому одной из главных задач WRAP стало создание профессионального сообщества, в котором конкуренция ощущалась бы в минимальной степени. Внутри организации ценятся взаимопомощь, готовность делиться контактами и опытом, а также совместная работа над формированием современного образа женщины в кинематографе. Приоритетом Ассоциации остается создание среды, в которой участницы могут работать менее конкурентно и более эмпатично. Соосновательницы признались, что на старте этот подход казался непростым вызовом, однако сегодня они чувствуют себя в профессии значительно спокойнее и увереннее.

Вступить в WRAP, однако, может далеко не каждый желающий. Одним из обязательных критериев является наличие продюсерского опыта: кандидат должен быть указан в титрах хотя бы одного полнометражного фильма или сериала, либо двух документальных картин, либо двух короткометражных проектов. При этом каждая заявка рассматривается индивидуально.

Во время дискуссии представительницы Ассоциации также поделились собственными профессиональными принципами. Среди них – стремление открывать новые имена и продвигать свежие идеи, сохранять индивидуальность, уметь извлекать пользу даже из сложных ситуаций, не бросать проекты, если возникающие проблемы можно решить, а также относиться к людям с вниманием и любовью.

Вторая часть программы была посвящена женщинам-режиссерам, представляющим разные школы и поколения отечественного кино. В обсуждении приняли участие Зака Абдрахманова – выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, режиссер фильма ПАПА УМЕР В СУББОТУ; Ангелина Никонова, автор картины КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?; выпускница ВГИКа мастерской С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой Лариса Садилова, снявшая фильм ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ; режиссер и актриса Стася Толстая, окончившая мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе и поставившая фильм СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ; выпускница режиссерской мастерской МШНК и New York Film Academy Юлия Трофимова, известная по картине СТРАНА САША; а также Маруся Фомина, окончившая мастерскую Владимира Хотиненко на Высших курсах сценаристов и режиссеров, и Алина Насибулина – режиссер фильма ШУРАЛЕ. Модератором круглого стола выступила выпускница ВГИКа, режиссер фильма ХУЖЕ ВСЕХ Александра Кармаева.

Главной темой разговора стал профессиональный путь женщины-режиссера. Участницы вспоминали свой первый съемочный день, рассказывали о личных источниках вдохновения, а также обсуждали необходимость совмещать творческую требовательность, внутреннюю силу и человеческую мягкость для эффективного взаимодействия со всей съемочной группой.

Хотя большинство историй были посвящены позитивному профессиональному опыту, во время разговора прозвучали и более острые примеры, связанные с отношением к женщинам в режиссерской профессии. Лариса Садилова вспомнила, как один известный мастер советовал ей, как женщине, ограничиться исключительно «камерным кино». Стася Толстая рассказала о случае, когда один из известных продюсеров по-настоящему воспринял ее фильм всерьез лишь после того, как картину публично похвалил режиссер Эмир Кустурица.

Одним из ключевых моментов дискуссии стало обсуждение различий между режиссурой авторского кино и режиссурой, ориентированной прежде всего на рыночные задачи. В качестве примера участницы привели французские понятия réalisateur и réalisatrice, которые акцентируют внимание на режиссере как на визионере и авторе идеи, сопоставив их с английским словом director, подразумевающим прежде всего руководителя и организатора процесса. По мнению участниц круглого стола, одна из главных проблем современной киноиндустрии заключается в том, что режиссуру все чаще воспринимают как техническую профессию, связанную с постановкой мизансцен, тогда как авторский замысел и художественное высказывание постепенно отходят на второй план.

Отдельной темой разговора стали принципы выбора актеров для собственных проектов. Ответы оказались весьма разными. Так, Алина Насибулина призналась, что предпочитает работать с артистами, которым уже доверяет по предыдущему опыту, тогда как Зака Абдрахманова, напротив, стремится не повторять актерский состав из фильма в фильм и сознательно открывать для зрителей новые лица.

Фото: пресс-служба форума

11.07.2026 Автор: Екатерина Кученева