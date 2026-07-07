Обзор новинок проката на уикенде 9-12 июля

Второй уикенд июля не может похвастаться кассовыми новинками. Приключенческая лента КОДЕКС ДАНТЕ (NKI) в первую очередь заинтересует столичного зрителя. Фильм привлекает звездным актерским составом и динамичными промоматериалами, но сюжет, в основе которого лежит творчество Данте Алигьери, претендует на внимание более взыскательного зрителя. Несмотря на то, что прокатчик позиционирует проект как приключенческое кино, на самом деле это куда менее зрительская картина с низкими оценками аудитории. К тому же она уже доступна в сети, что ограничивает ее кассовый потенциал. Наиболее близкими кассовыми референсами видятся ВОЙНА ТОКОВ (17 млн рублей и 55 тысяч зрителей на старте) и НОРМАЛ (16,5 млн рублей и 27 тысяч зрителей).

Любителям острых ощущений и хорроров будет интересен британский слэшер ПАСТЬ (EXP). Проект представляет собой классическую историю борьбы группы туристов с представителем опасного и непредсказуемого животного мира, на присутствие которого намекает название. Оригинальности новинке добавляет сам монстр – не традиционно плотоядный хищник, а бегемот. Не исключено, что эта особенность фильма значительно поднимает рейтинги ожидания относительно жанровых аналогов. Можно ориентироваться на стартовые сборы схожих проектов: ХИЩНЫЕ ТВАРИ (14,7 млн рублей и 31 тысяча зрителей) и ПАУТИНА СТРАХА (9,4 млн рублей и 25 тысяч зрителей).

Роуд-муви ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» (NMG) в разгар сезона отпусков выглядит логичным предложением для кинозрителей. В основе сюжета – любовный треугольник, который в определенный момент даже становится четырехугольником. Юмористическая составляющая драмеди опирается на конфликт темпераментов и гендеров. Потенциально релиз будет интересен скорее женской аудитории. Наиболее похожие фильмы — ПО ЛЮБВИ (16,9 млн рублей и 17 тысяч зрителей после первого уикенда) и ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (10,1 млн рублей и 10 млн зрителей на старте).

Также в прокат войдут фильм ужасов ДОЛИНА УЛЫБОК (WP), гонконгский боевик ЖИВАЯ ЯРОСТЬ (KAR), а также семейное приключение СЛАДКАЯ СКАЗКА (KNLG) и биографическая криминальная драма ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК (KNT).

В пиратском сегменте продолжит работать ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 и другие релизы прошлых недель.

Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ

07.07.2026 Автор: Екатерина Кученева