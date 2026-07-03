Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start

«Холод» и другие новинки библиотеки

Одной из главных премьер июля в онлайн-кинотеатре Start станет криминальная драма «Холод». Главную роль в напряженном сериале о потере и мести исполнила Любовь Аксенова.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут комедийный хоррор ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД со звездой «Ривердейла» Лили Рейнхарт, экранизация культовых комиксов о неугомонном доге Мармадюке, финал первого сезона «Двойной жизнь Ми», а также многое другое.

Уже на сервисе:

ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ (анимационный, реж. Бартош Кедзерский. Збигнев Джон Рачиньский)

Когда заветная мечта кажется кому-то нелепостью, главное – верить в нее самому. Орленок Игги живет в высокоразвитом птичьем обществе, где пернатые давно забыли, для чего им нужны крылья. Вместо того чтобы рассекать небо, они передвигаются по земле или используют транспорт. Но каждую ночь мечтательный Игги видит сон, будто парит высоко и легко. Однажды орленок решает совершить невозможное – снова научиться летать. На помощь приходят родители и неожиданная союзница – новенькая одноклассница Ив, без ума влюбленная в авиацию. Настала пора расправить крылья в реальном мире, а не во сне!

С 6 июля:

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (комедийный хоррор, реж. Мередит Эллоуэй)

Днем они работают в обычном магазине одежды, а по вечерам спускаются в подвал торгового центра, где проводят тайные ведьмовские ритуалы. Никто из посетителей даже не подозревает, что за соседней дверью решается судьба целого ковена. Размеренную жизнь ведьм нарушает появление дерзкой новенькой по имени Пампкин. Вместе с ней в закрытый мир проникают ревность, соперничество и опасные секреты. Вскоре становится ясно: настоящая угроза скрывается не снаружи, а внутри самого шабаша.

С 13 июля:

МАРМАДЮК (анимационный, реж. Марк А.З. Диппе, Ли Ен-ги, Фил Ниббелинк)

Мармадюк – неуклюжий и непослушный датский дог, живущий в семье Уинслоу. Однажды ему выпадает шанс принять участие в престижной выставке собак. За подготовку конкурсанта берется знаменитый дрессировщик Гай, который уверен, что чемпиона можно сделать даже из самого безнадежного пса. Под его чутким руководством Мармадюку приходится учиться дисциплине и хорошим манерам, бороться с многочисленными соперниками и преодолевать свою тягу к проказам и шалостям.

Также в июле:

ДОМ, В КОТОРОМ ЛЮДИ НЕ ЖИВУТ (хоррор, реж. Вячеслав Руденко)

Молодая журналистка Кристина мечтает снять документальный фильм о домашнем насилии. Узнав историю Натальи, которая утверждает, что муж превратил ее жизнь в настоящий кошмар, девушка вместе с оператором и звукорежиссером отправляется к ней домой, чтобы разобраться в происходящем. Но съемки быстро перестают быть журналистским расследованием. Оказавшись в старой многоэтажке, Кристина понимает, что страх Натальи – лишь вершина айсберга. За стенами дома скрываются тайны, которым трудно найти рациональное объяснение, а зло, с которым сталкивается съемочная группа, оказывается куда страшнее семейной драмы.

«Холод» (триллер, реж. Алексей Казаков)

Также на «Иви»

По сюжету Женя попадает в тюрьму по несправедливому обвинению в автомобильной аварии, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. За решеткой девушка случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. Та в тюрьме не первый год, у нее налажены связи с «полезными» заключенными и есть план побега. В благодарность за спасение Яна обучает Женю, как стать сильнее, чтобы попытаться сбежать и отомстить тем, кто забрал у нее семью и свободу.

«История его служанки» (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

Также на «Иви»

новые серии – 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 июля

Интриги и тайны в роскошных усадьбах XIX века. Юная дворянка Анна хочет искупить карточный долг отца и становится служанкой молодого графа Шереметьева.

«Киберсталкер», 3-й сезон (триллер, реж. Симон Буиссон)

новые серии – 8, 15, 22 и 29 июля

Несколько лет назад Люка – талантливый студент престижного технического университета, известный в Сети как Люкс, – разрушил собственную жизнь одержимостью взломами и цифровой слежкой. Оставив прошлое позади, он скрывается вдали от технологий, занимаясь фермерством и домашним хозяйством вместе с Шарли, которая разрабатывает умную теплицу с искусственным интеллектом. Но спокойная жизнь рушится, когда бывший преподаватель Абель Херциг предлагает Люке рискованную работу: взломать сервер стартапа, связанного с ИИ. Согласившись, хакер вскоре понимает, что оказался втянут в чужую игру – полиция арестовывает Шарли, а сам он становится мишенью. Чтобы спасти любимую, Люке придется снова стать Люксом – киберсталкером, способным найти кого угодно раньше, чем найдут его самого.

«Закон природы» (мелодрама, реж. Али Билгин)

новые серии в прямом эфире – 8, 15, 22 и 29 июля

Пять лет назад Яман мечтал попасть в крупный холдинг, но собеседование, которое должно было изменить его жизнь, обернулось публичным унижением. Дога – избалованная дочь владельца компании – безжалостно высмеяла молодого соискателя, и эту встречу он не смог забыть. Спустя годы их пути неожиданно пересекаются в живописном приморском городке Урла. Теперь Яман – успешный управляющий агробизнесом, уверенный в себе и не намеренный прощать старые обиды. Однако чем сильнее герои пытаются держать дистанцию, тем очевиднее становится взаимное притяжение. Смогут ли чувства оказаться сильнее гордости и прошлого?

«Двойная жизнь Ми» (драмеди, реж. Анна Соловьева-Карпович)

Также на «Иви»

финальная серия – 9 июля

Зрителей ждет нешуточный накал страстей – в классе Милы появился новый ученик, дела сердечные стали все запутаннее, чиновница Анжела Михайловна пытается сорвать первый сольный концерт Ми, дружба с Ниной и Димой проходит новые проверки на прочность, а Мила оказывается в одном шаге от того, чтобы самовольно рассекретить свое звездное альтер-эго.

«Возможная любовь» (мелодрама, реж. Алтан Денмез)

новые серии в прямом эфире – 9, 16, 23 и 30 июля

К тридцати годам Дефне добилась всего, о чем мечтала: успешной карьеры, финансовой независимости и уважения коллег. Единственное, чего в ее жизни по-прежнему не хватает, – настоящей любви. Когда девушка наконец решается открыть сердце новым отношениям, рядом оказываются сразу двое мужчин. Надежный и внимательный Толга открыто добивается ее расположения, а загадочный Кадир разрушает все привычные представления Дефне о том, каким должен быть идеальный партнер. Впервые в жизни ей предстоит отказаться от холодного расчета и довериться собственным чувствам.

Фото: Иви / Start