Американские профсоюзы призвали ускорить рассмотрение иска против слияния Paramount и Warner Bros.

В настоящее время рассмотрение дела запланировано на март 2027 года

Гильдия режиссеров США (DGA) и Международный альянс работников театральной сцены (IATSE) призвали генерального прокурора Калифорнии Роба Бонту и генерального директора Paramount Skydance Дэвида Эллисона как можно скорее урегулировать спор вокруг планируемого слияния Paramount и Warner Bros. Discovery.

В совместном письме организации выразили обеспокоенность возможным затягиванием судебного разбирательства и призвали стороны либо договориться, либо завершить процесс в суде раньше установленного срока. В настоящее время рассмотрение дела запланировано на март 2027 года.

Профсоюзы также предложили ряд условий, которые, по их мнению, позволят провести сделку без негативного влияния на конкуренцию. В частности, они выступили за сохранение Paramount и Warner Bros. в качестве отдельных подразделений с самостоятельными структурами. Кроме того, каждая студия должна выпускать не менее 15 фильмов в год с кинотеатральным окном продолжительностью 45 дней эксклюзивного проката до выхода картин в премиальных форматах видео по запросу (PVOD) и не менее 120 дней до их появления на стриминговых сервисах (SVOD). При этом профсоюзы считают предпочтительным увеличить продолжительность кинотеатрального окна до 60 дней и более.

Напомним, что DGA и IATSE совместно представляют около 200 тысяч работников кино- и телеиндустрии США и Канады.