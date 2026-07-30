Глава киносети AMC поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Адам Арон считает, что объединение компаний укрепит положение всей индустрии

Генеральный директор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон написал колонку для Variety, в которой поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery и публично призвал отклонить иск генеральных прокуроров нескольких штатов США, добивающихся блокировки сделки.

По словам Арона, объединение компаний позволит увеличить количество кинотеатральных релизов и укрепит положение всей индустрии. Он отметил, что главной проблемой для кинотеатров является не усиление отдельных студий, а сокращение числа новых фильмов после пандемии и голливудских забастовок.

Гендиректор AMC также заявил, что глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон лично заверил его: объединенная компания будет выпускать не менее 30 фильмов в широкий прокат ежегодно, а также сохранит не менее 45 дней эксклюзивного кинотеатрального проката до выхода в премиальных форматах видео по запросу (PVOD) и не менее 90 дней до появления фильмов на стриминговых сервисах (SVOD). «Для нас гораздо большую угрозу представляет слабый график релизов, чем сильная киностудия. Больше фильмов означает больше проданных билетов. Соблюдение полноценного кинотеатрального окна привлекает в кинотеатры больше зрителей. А хорошо продвигаемые фильмы лишь усиливают этот эффект», – отметил он.

Арон подчеркнул, что подобные обязательства являются ключевыми для восстановления кинотеатрального бизнеса. По его мнению, если сделка будет заблокирована, Paramount и Warner Bros. Discovery останутся слишком слабыми игроками, чтобы эффективно конкурировать с технологическими компаниями, инвестирующими в производство контента.

«Конкуренцию следует оценивать не только по количеству логотипов на воротах киностудий, но и по тому, какие фильмы в итоге доходят до зрителей – на экраны кинотеатров в США и по всему миру. Аудитория кинотеатров совершенно ясно показывает, чего она хочет: больше фильмов, больше картин с эксклюзивным кинотеатральным прокатом и больше качественного контента. Именно это становится основой только начинающегося восстановления кинотеатральной экосистемы. Наша общая задача – поддержать этот процесс, а не ослабить его. Одобрение сделки между Paramount и Warner – возможность для объединенной компании сосредоточиться на создании большого количества масштабных и качественных фильмов – станет важным шагом в правильном направлении. Именно поэтому AMC Entertainment, крупнейшая сеть кинотеатров в мире, выступает ее активным и решительным сторонником», – подытожил он.

Фото: официальный сайт AMC Theatres