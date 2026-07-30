top banner

Глава киносети AMC поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Автор: Илья Кувшинов

30 июля 2026

Адам Арон считает, что объединение компаний укрепит положение всей индустрии

Генеральный директор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment Адам Арон написал колонку для Variety, в которой поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery и публично призвал отклонить иск генеральных прокуроров нескольких штатов США, добивающихся блокировки сделки.

По словам Арона, объединение компаний позволит увеличить количество кинотеатральных релизов и укрепит положение всей индустрии. Он отметил, что главной проблемой для кинотеатров является не усиление отдельных студий, а сокращение числа новых фильмов после пандемии и голливудских забастовок.

Гендиректор AMC также заявил, что глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон лично заверил его: объединенная компания будет выпускать не менее 30 фильмов в широкий прокат ежегодно, а также сохранит не менее 45 дней эксклюзивного кинотеатрального проката до выхода в премиальных форматах видео по запросу (PVOD) и не менее 90 дней до появления фильмов на стриминговых сервисах (SVOD). «Для нас гораздо большую угрозу представляет слабый график релизов, чем сильная киностудия. Больше фильмов означает больше проданных билетов. Соблюдение полноценного кинотеатрального окна привлекает в кинотеатры больше зрителей. А хорошо продвигаемые фильмы лишь усиливают этот эффект», – отметил он.

Арон подчеркнул, что подобные обязательства являются ключевыми для восстановления кинотеатрального бизнеса. По его мнению, если сделка будет заблокирована, Paramount и Warner Bros. Discovery останутся слишком слабыми игроками, чтобы эффективно конкурировать с технологическими компаниями, инвестирующими в производство контента.

«Конкуренцию следует оценивать не только по количеству логотипов на воротах киностудий, но и по тому, какие фильмы в итоге доходят до зрителей – на экраны кинотеатров в США и по всему миру. Аудитория кинотеатров совершенно ясно показывает, чего она хочет: больше фильмов, больше картин с эксклюзивным кинотеатральным прокатом и больше качественного контента. Именно это становится основой только начинающегося восстановления кинотеатральной экосистемы. Наша общая задача – поддержать этот процесс, а не ослабить его. Одобрение сделки между Paramount и Warner – возможность для объединенной компании сосредоточиться на создании большого количества масштабных и качественных фильмов – станет важным шагом в правильном направлении. Именно поэтому AMC Entertainment, крупнейшая сеть кинотеатров в мире, выступает ее активным и решительным сторонником», – подытожил он.

Фото: официальный сайт AMC Theatres

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026
Подробнее
Сердце коммерсанта: итоги российского онлайн-проката за июнь
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года
Подробнее
В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера детективного триллера «Похищение»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» оказался в лидерах
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года
Подробнее
Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Стала известна дата проведения «Ночи кино» в 2026 году
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке 2» удерживает лидерство
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 июля — 2 августа
Подробнее
Майк Флэнаган напишет сценарий экранизации Warhammer 40,000
Подробнее
Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Библиотекари: Следующая глава» на стриминге viju
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» открыл набор в актерскую лабораторию
Подробнее

Новости по теме

Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Суд временно заблокировал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Гильдия сценаристов США подала иск против слияния Paramount и Warner Bros.
Подробнее
Paramount готовит новую версию «Кошмара на улице Вязов»
Подробнее