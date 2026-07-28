Стала известна дата проведения «Ночи кино» в 2026 году

Отмечается, что мероприятие будет приурочено ко Дню российского кино

Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино объявили о проведении ежегодной акции «Ночь кино», которая состоится 29 августа в России и ряде зарубежных стран.

Из отечественных новинок зрителям покажут военные драмы АНГЕЛЫ ЛАДОГИ и МАЛЫШ, а также семейные ленты БУРАТИНО и ЧЕБУРАШКА 2.

Отмечается, что мероприятие будет приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Помимо кинопоказов, гостей ждут концерты, выставки, викторины и конкурсы.

Напомним, что в прошлом году показы в рамках «Ночи кино» посетили около 830 тысяч человек.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ