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Стала известна дата проведения юбилейной «Ночи кино»

Автор: БК

4 августа 2025

Акция состоится в ночь с 23 на 24 августа

Минкультуры России совместно с РОСКИНО и Фондом кино при поддержке МИД России объявили о проведении ежегодной акции «Ночь кино», которая состоится по всей стране и за рубежом в ночь с 23 на 24 августа.

Из отечественных новинок зрителям покажут сказку ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА Игоря Волошина, музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова и драму ГРУППА КРОВИ Максима Бриуса. Вход на показы, традиционно, бесплатный.

Юбилейная, десятая акция объединит 89 субъектов РФ от Калининграда до Владивостока, и, как и в прошлом году, выйдет на международный уровень – российские фильмы увидят в странах БРИКС, СНГ и других зарубежных государствах.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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