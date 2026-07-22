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Трансляция Финала чемпионата мира по футболу поставила рекорд на спортивном ТВ в России

Автор: БК

22 июля 2026

По данным Mediascope, доля целевой аудитории игры составила 48,7%

Финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной продемонстрировал рекордные показатели на спортивном ТВ в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

По данным Mediascope, доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет) игры составила 48,7%. По словам Жарова, подобный результат является «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России».

Во время овертайма интерес зрителей вырос еще сильнее: доля достигла 65%. Гендиректор «Газпром-Медиа» подчеркнул – это означает, что почти двое из трех мужчин указанной возрастной группы, в тот момент смотревших телевизор, выбрали именно трансляцию финала.

Высокие показатели чемпионат мира продемонстрировал и в онлайне. На «Кинопоиске» турнир стал самым популярным спортивным событием в истории сервиса – матчи в прямом эфире и в записи посмотрели более 8,7 млн подписчиков Яндекс Плюса. Самой востребованной трансляцией оказался финал Испания – Аргентина, который собрал 4,5 млн зрителей на платформе. Следом расположились полуфиналы Франция – Испания (3,7 млн) и Англия – Аргентина (3,3 млн).

Фото: соцсети FIFA World Cup

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