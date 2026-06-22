«Газпром-Медиа Холдинг» отметил необходимость квот на зарубежное кино

Генеральный директор Александр Жаров считает, что они необходимы для защиты национального рынка

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил в разговоре с ТАСС, что введение квот на зарубежное кино сможет повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента.

«Введение квот на зарубежное кино – необходимая мера, которая позволит внедрить систему отбора лучших иностранных фильмов для проката, исключив массовый нерегулируемый поток посредственных картин. Это даст возможность российским кинотеатрам сосредоточиться на качественном контенте, а не заполнять сеансы всем подряд. Одновременно квотирование станет действенным инструментом поддержки отечественного кинематографа, освобождая экранное время для российских лент. Такая система способствует здоровой конкуренции и повышению общего культурного уровня кинопоказа», – подчеркнул он.

Жаров также отметил, что квоты необходимы для защиты национального рынка и стимулирования развития местного производства.

Напомним, что 25 марта Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании. Ранее идею о квотировании зарубежного кино также поддержал Константин Эрнст.

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