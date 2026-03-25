Владимир Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2026

Министр культуры Ольга Любимова уже приняла его в работу

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава государства отметил, что в квотировании важно учесть не только идеологическую составляющую – он привел в пример Францию и Китай, где действует строгая система квот, основанная в том числе на коммерческих интересах. «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя», – подчеркнул Путин.

Отмечается, что министр культуры Ольга Любимова приняла поручение президента в работу.

Напомним, что квотировать зарубежное кино и взимать входной взнос в пять млн рублей за его прокат в прошлом году предложил Никита Михалков.

Фото: официальный сайт Президента России

