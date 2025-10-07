top banner
Владимир Путин образовал Cовет при президенте России по культуре

Автор: Илья Кувшинов

7 октября 2025

Заместителем председателя Совета назначен Карен Шахназаров

Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В числе задач совета – подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений государственной политики в области культуры, проведение экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам культуры, а также многое другое.

Согласно документам, председателем совета является президент России, а секретарем Совета по должности – помощник президента РФ Владимир Мединский. Заместителем председателя Совета назначен режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Помимо Мединского и Шахназарова в составе президиума Совета указаны режиссер Никита Михалков (по согласованию), актер и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков (по согласованию), актер и художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (по согласованию), композитор Игорь Матвиенко (по согласованию) и многие другие.

Фото: официальный сайт Президента России

