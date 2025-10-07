Владимир Путин образовал Cовет при президенте России по культуре

Заместителем председателя Совета назначен Карен Шахназаров

Президент России Владимир Путин постановил образовать Совет при президенте РФ по культуре. Соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В числе задач совета – подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений государственной политики в области культуры, проведение экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам культуры, а также многое другое.

Согласно документам, председателем совета является президент России, а секретарем Совета по должности – помощник президента РФ Владимир Мединский. Заместителем председателя Совета назначен режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Помимо Мединского и Шахназарова в составе президиума Совета указаны режиссер Никита Михалков (по согласованию), актер и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков (по согласованию), актер и художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (по согласованию), композитор Игорь Матвиенко (по согласованию) и многие другие.

Фото: официальный сайт Президента России