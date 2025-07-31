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Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений

Автор: БК

31 июля 2025

Новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года

Президент РФ Владимир Путин подписал обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно внесенным в закон поправкам, наличие в фильме материалов, отрицающих или дискредитирующих традиционные российские ценности, станет условием для отказа в выдаче ПУ.

Закон также предоставит Минкультуры полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданные удостоверения в целях «актуализации сведений о запрете или ограничении распространения фильма среди детей». Отмечается, что прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к прокату и показу фильма без ПУ.

Помимо этого, уточняется понятие «показ фильма» – поправки предусматривают, что таковым также будет являться его распространение посредством аудиовизуального сервиса.

Владельцы стриминговых сервисов, в свою очередь, должны в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Подобное касается и владельцев соцсетей – они должны не только в течение суток реагировать на запросы Роскомнадзора, но и сами мониторить и ограничивать доступ к подобному контенту.

Новые нормы вступят в силу 1 марта 2026 года.

Фото: официальный сайт Президента России

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