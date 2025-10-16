Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки
Автор: БК
16 октября 2025
Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок.
Отмечается, что, если потребитель удалил банковскую карту из личного кабинета или приложения сервиса, компания не имеет права продолжать списывать с нее денежные средства.
Помимо этого, поставщики будут обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Фото: официальный сайт президента России
