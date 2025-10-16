top banner
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки

Автор: БК

16 октября 2025

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок.

Отмечается, что, если потребитель удалил банковскую карту из личного кабинета или приложения сервиса, компания не имеет права продолжать списывать с нее денежные средства.

Помимо этого, поставщики будут обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Фото: официальный сайт президента России

