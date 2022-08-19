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Депутат Госдумы предложил законопроект о получении принудительной лицензии

Автор: БК

19 августа 2022

Автор инициативы - член фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов

Депутат «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов внес в Госдуму законопроект, предполагающий введения механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав, сообщают «РИА Новости». Данный правовой инструмент предлагается распространить на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты интеллектуальной собственности. Законопроект доступен к изучению в электронной думской базе.

Как отмечает автор законопроекта, «злоупотребление исключительным правом» повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов. «Для предотвращения подобных рисков и угроз, создания возможностей выравнивания ситуации - как в части доступа граждан к научным, культурным ценностям, так и сохранения института интеллектуальной собственности в стране, законопроект вводит возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав», - указывается в пояснительной записке.

Условием получения такой лицензии является то, что объект авторских и смежных прав стал полностью недоступен на рынке и правообладатель отказал в предоставлении лицензии лицу, которое выразило желание использовать объект на рыночных условиях. Отмечается, что возможность получения принудительной лицензии предусмотрена только в отношении правообладателей из недружественных РФ стран или лиц, находящихся под их влиянием.

Проект предлагает два правовых подхода. В первом случае пользователь может получить принудительную лицензию на ранее согласованных с правообладателем условиях, если иностранный правообладатель необоснованно расторг лицензионный договор. Второй подход применяется в отношении объектов авторского и смежного права, которые ранее не использовались на территории Российской Федерации. В этом случае лицензию в судебном порядке может получить любая организация по управлению правами на коллективной основе.

Как утверждается в пояснительной записке, законопроект не противоречит ратифицированным конвенциям и сохраняет необходимые правовые гарантии в случаях, когда управление правами на территории Российской Федерации затруднено. Предполагается, что коммерческие интересы владельца объекта авторских и смежных прав не будут ущемлены - стоимость принудительной лицензии, определяемая судом, должна соответствовать рыночным ценам.

В записке отмечается, что предлагаемая инициатива не создает рисков ни для одного хозяйствующего субъекта, включая российские онлайн-кинотеатры и цифровые платформы распространения контента. Если они сочтут, что получение принудительной лицензии влечет для них те или иные негативные последствия, они могут не использовать указанный механизм.

В случае получения принудительной лицензии взаиморасчеты с правообладателями из недружественных стран предполагается производить через специальный счет «О», предусмотренный указом Президента Российской Федерации 27 мая 2022 г. № 322.

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