Дом с атлантами: новые меры поддержки российской анимации

В мае стало известно о грядущем введении новых мер государственной поддержки российской мультипликации. Президент РФ поручил правительству совместно с Фондом кино выработать механизмы, обеспечивающие направление 20% средств, выделяемых в целях поддержки кинопроизводства, на финансирование анимационных фильмов. Еще одной мерой станет отчисление в Фонд кино 10% средств, полученных от проката зарубежных мультфильмов, для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных проектов. Мы решили выяснить, сколько сейчас выделяется государством средств на производство анимации, а также как эксперты и участники отрасли оценивают анонсированные реформы.

ЧИСТЫЕ ЦИФРЫ

Согласно федеральному бюджету на 2025-й, Фонд кино в этом году распределит на кинопроизводство 10,2 млрд рублей. Эта же сумма сохранится в 2026 и 2027 годах. Министерство культуры выделит 4,2 млрд. Субсидия на поддержку кинематографии в 2026 и 2027 годах составит по 4,1 млрд. Для сравнения: ИРИ предоставляет в 2025-м существенно больше – 25,3 млрд, в 2026 и 2027 годах – по 26 млрд рублей.

В 2024 году Минкультуры распределяло 4 млрд рублей, Фонд кино – 9,4 млрд. В 2023-м сумма субсидий министерства составила 4,2 млрд, фонда – 7,6 млрд рублей.

Производство анимации поддерживает Фонд кино – это касается и зрительских, и авторских мультфильмов. С 2019 года, также по поручению президента РФ, фонд отдельно выделяет 1 млрд рублей на создание детских и семейных фильмов, а также уникальной авторской анимации. Министерство культуры тоже выделяет субсидии анимационным проектам, но сериалам и короткометражным фильмам. Так как разработка новых мер поддержки поручена именно Фонду кино, мы пока что сосредоточимся на цифрах этой структуры. Впрочем, задействование средств Минкультуры в пресловутых 20 процентах, если оно будет иметь место, не изменит сам принцип гарантированной доли дотаций.

С 2022 года отбор анимационных фильмов стал проходить в рамках специального конкурса. В прошлом году количество участвовавших в отборе и получивших финансирование проектов достигло рекордных значений. В 2024-м на конкурсе Фонда кино было представлено 25 анимационных проектов, поддержку получили восемнадцать из них. Общая сумма выделенных средств составила 705 млн рублей.

В 2023 году в отборе мультфильмов участвовало двадцать картин, финансирование получили двенадцать. Совокупный объем поддержки составил 580 млн рублей. В 2022-м в конкурсе был представлен 21 анимационный проект, субсидию получили семь из них на общую сумму 500 млн.

За последние три года Фонд кино в совокупности профинансировал производство 21 мультфильма. Общая сумма субсидии достигла 1,8 млрд рублей. Во всех трех конкурсах были поддержаны мультфильмы МАРАКУДА, ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», СЕРАФИМА, ФИННИК 2, ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ.

«В 2025 году бюджет Фонда кино обещает составить 10,2 миллиарда рублей, наблюдается прирост в сравнении с 2023-м на 2,6 миллиарда. В итоге имеем немногим более 10 миллиардов рублей на совместную поддержку игрового кино и полнометражной анимации. Будем честны: инфляция уже обгоняет эту прибавку, это само по себе крайне негативное явление, из-за которого растут бюджеты картин не по дням, а по часам. Одно это уже может привести к кризису производства как игровых, так и анимационных картин, – рассуждает в разговоре с БК продюсер Сергей Сельянов. – Было бы, конечно, лучше, если к уже имеющимся в бюджете 10,2 миллиарда рублей добавили еще 20 процентов, то есть 2 – 2,5 миллиарда, и вот уже получившийся бюджет поделили в соотношении 20 на 80. В таком случае можно было бы говорить о более-менее ощутимой поддержке анимации. Но что имеем, то имеем».

Наибольший объем финансирования на производство анимации получили Кинокомпания СТВ (445 млн рублей на проекты МАРАКУДА, ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ), Анимационная студия «РИМ» (200 млн рублей на СЕРАФИМУ), а также ГК «Рики» и «Централ Партнершип» (по 185 млн). «Союзмультфильму» выделили 160 млн на создание мультфильмов МАЛУША и ФОРМУЛА ВОДЫ.

Еще три картины были поддержаны в категории авторской анимации: байопик СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (217 млн рублей за последние три года), проект студии «Союзмультфильм» БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА (167 млн) и НЕПОКОЙ от Школы-студии «ШАР» (39 млн за последние три года и 117 млн в общей сложности).

При этом государственное участие не является залогом кассового успеха. Топ-20 самых успешных по сборам мультфильмов за последние три года возглавил проект ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, созданный без государственного финансирования. Обошлись без него и входящие в первую десятку оба ИВАНА ЦАРЕВИЧА, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА и ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ.

Пять проектов из первой десятки были произведены с участием Фонда кино: ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ получил 20 млн рублей на безвозвратной основе при бюджете в 150 млн; ФИННИКУ выделили 120 млн безвозвратных и 40 млн возвратных средств при бюджете в 325 млн; КОТЫ ЭРМИТАЖА получили субсидию в размере 120 млн при стоимости производства в 241 млн; ТРЕМ КОТАМ Фонд кино предоставил 35 млн на безвозвратной основе при бюджете в 110 млн; КОЩЕЮ. ПОХИТИТЕЛЮ НЕВЕСТ выделили субсидию в 120 млн при бюджете в 215 млн рублей.

20% от выделяемых по линии Фонда кино 10,2 млрд рублей – это 2 млрд. То есть финансирование анимации в этом году должно увеличиться значительно. Распределит ли Фонд кино 2 млрд уже в 2025-м? Учитывая, что в предыдущие три года объем выделенных средств составлял 500–700 млн рублей, маловероятно, что это произойдет. К тому же вряд ли производители анимации представят уже в этом году больше картин, чем они собирались заявлять, так как подготовка подобных проектов занимает длительное время. Но количество мультфильмов постепенно будет увеличиваться, как это происходит в последние три года.

СТАВКА НА ПРОТЕКЦИОНИЗМ

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова в разговоре с БК напомнила, что опыт многих государств показывает: для того, чтобы выстроить сильную кино- и анимационную индустрию, в той или иной степени нужна последовательная протекционистская политика. И особенно это касается анимационной отрасли с ее более трудоемким, длительным и дорогим производственным циклом. Согласно недавно опубликованному отчету Европейской аудиовизуальной обсерватории, в котором подробно анализируются финансовые планы 713 европейских игровых фильмов, вышедших в прокат в 2022 году, 47% из денег, потраченных на их производство, есть не что иное, как прямое государственное финансирование и различные налоговые льготы. Доля государственного финансирования кинофондов в Европе составляет более 80%, подчеркивает Мастусова.

«Наша анимационная индустрия еще очень молода – ей всего немногим больше двадцати лет, именно в начале нулевых появились первые коммерческие студии. За это время благодаря инструментам господдержки (налоговым льготам, собственному ОКВЭД, субсидиям Минкультуры и Фонда кино, инструментам РЭЦ, МЭЦ и другим мерам) нам удалось в принципе создать отрасль, – вспоминает Ирина Мастусова. – Теперь стоит новая задача – совершить значительный качественный рывок, и без серьезных протекционистских мер в текущих условиях нам его не сделать. У нас есть сильная художественная традиция, авторская школа – то есть мощные «креативные мышцы», и если это помножить на масштаб, то в перспективе нескольких лет можно увидеть множество значимых проектов из России. Механизм реализации новых мер поддержки еще предстоит проработать целому ряду ведомств, чтобы найти тот формат, который будет релевантен именно для нашей страны с учетом всех особенностей, текущей экономической и законодательной ситуации».

Мастусова в разговоре с БК привела примеры успешных анимационных индустрий. Например, за восходящей звездой китайской киноотрасли стоят годы довольно жестких мер по поддержке собственных производителей. Здесь государство создает тепличные условия для локальных производителей через налоговые льготы и субсидии, одновременно сильно ограничивая доступ иностранного контента. Китай добился впечатляющих масштабов производства – только один технопарк «Город анимации» в Ханчжоу за год производит более 500 часов анимационного контента. Для сравнения: сейчас все студии в России производят порядка 170 часов, вспоминает Мастусова.

Во Франции, которая также входит в топ мировых анимационных лидеров, уже давно действует обязательная квота для национального контента на ТВ и стримингах. Здесь также поддерживают локальные студии и предъявляют очень высокие требования при получении прокатных разрешений.

Еще один устойчивый лидер последних лет – Южная Корея. Добившись значительных успехов на мировом рынке, в стране решили продолжить развивать стратегию технологического лидерства и глобальной экспансии. Бюджет в $1 млрд, выделенный на днях корейским правительством на развитие анимации, направлен на ИИ-инструменты, обучение кадров и продвижение контента за рубежом – от локализации на разные языки до открытия представительств в различных регионах мира.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева приводит Южную Корею как наиболее удачный пример из числа стран с развитой индустрией, в которой планомерная и многолетняя господдержка дала наиболее видимый результат: «Мы все хотим видеть сильную анимационную индустрию, мечтаем, чтобы она гремела на весь мир, чтобы наши дети росли на отечественных мультобразах. Но чтобы это произошло в реальности, нужно очень сильно развить производственные мощности. Для существенного скачка в развитии отрасли необходима значительная господдержка, как это было сделано и делается, например, в Южной Корее, которая еще в нулевых запустила стратегическую поддержку киноиндустрии и на сегодняшний день вышла на мировой уровень, а теперь вновь вкладывает в анимацию миллиард долларов. В большинстве стран с развитыми анимационными производствами индустрия очень серьезно поддерживается со стороны государства».

По наблюдению Слащевой, бюджеты наших анимационных фильмов несравнимы даже с отечественными игровыми детско-семейными блокбастерами, не говоря уже о проектах мировых лидеров. К примеру, бюджет прошлогоднего суперхита ГОЛОВОЛОМКА 2 в размере $200 млн более чем в сто раз превышает бюджет российского кассового лидера ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, равного 150 млн рублей. «Если посмотреть с точки зрения инфраструктуры, то здесь вы тоже увидите пропасть – над НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ в Китае работало 130 профильных компаний, в то время как вся российская индустрия анимации – это 80 компаний – продолжает Слащева. – Одновременно с этим, несмотря на развитие современных технологий, анимация остается трудоемкой отраслью, где на создание одного полнометражного фильма уходит от трех до шести лет. Часть из производственных этапов при этом довольно длительна. Так, например, рендер может занимать несколько месяцев. Все это делает анимацию для бизнеса «долгими деньгами» и усложняет процесс привлечения инвестиций. Однако в случае успеха эти инвестиции окупаются долгие годы».

В последние годы в России государством также был предпринят ряд мер для поддержки, наиболее эффективными из которых стали те, что касались снижения налоговой нагрузки. Однако современные вызовы диктуют необходимость новых механизмов, настаивает Слащева: «Меры, которые были поддержаны президентом России (доля господдержки анимации в размере 20 процентов от общего финансирования кинопроизводства и отчисление 10-процентных поступлений от проката зарубежных мультфильмов в пользу отечественной анимации), были предложены мной на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, и в рамках их разработки мы исследовали мировую практику протекционистских мер, которая включает самые разнообразные формы поддержки. Сейчас предстоит длительная работа по формированию самого механизма. О том, каким он будет, говорить пока рано, нужно исследовать все возможные варианты».

ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Потенциальное фактически двукратное увеличение объема средств, выделяемых государством на анимацию – это тектонический сдвиг, и надо ли говорить о том, что он всячески приветствуется участниками анимационной отрасли. Это подтвердил в разговоре с БК историк анимации, кинокритик Павел Шведов. Учитывая важность анимационного кино как внутри национального рынка, так и за рубежом, ратовать за стабилизацию его финансирования на какой-то обязательной доле логично, считает эксперт: «Из-за того, что анимация воспринималась исключительно как элемент культуры детства, с одной стороны, и как пространство создания короткометражных авторских фильмов, с другой, государственная поддержка в отношении анимации оставалась заметно редуцированной. Постоянно обсуждают успехи анимации на национальном рынке и за рубежом, но по факту анимация все это время воспринималась «бедным родственником» игрового кино. Сам факт, что на всю анимацию в стране тратилось менее 10 процентов общей господдержки, уже о многом говорит. И поэтому просьба о росте поддержки до 20 процентов – более чем нормальный запрос, на мой взгляд. Отрасль самостоятельно достигла тех высот, которыми гордятся в том числе и чиновники. Очевидно, анимация заслуживает получать бόльшую поддержку, с учетом более адекватного понимания ее интересов в государственных ведомствах. Не идет речь об ущемлении интересов игрового или неигрового кино, речь о достижении баланса между всеми отраслями, который позволит анимационной индустрии развиваться».

Тезис о том, что решение о законодательном закреплении доли в 20% стоит рассматривать не просто как финансовую помощь, а как признание значимости анимации как самодостаточной индустрии, также высказала генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова. Она назвала будущий рост поддержки анимации стратегически важным шагом для всей отрасли: «Если мы хотим растить новое поколение на отечественных героях, нам необходимо создавать полноценные франшизы – с продуманными мирами, запоминающимися персонажами и развивающим контентом, который сопровождает ребенка на разных этапах взросления. Данная мера позволит планировать производство на долгие годы вперед и создаст устойчивую платформу для импортозамещения».

Закрепленная квота создает для сегмента предсказуемость и устойчивость, отмечает Мухаметзянова. По ее мнению, в краткосрочной перспективе это обещает дать индустрии финансовый рывок: студии получат возможность запускать больше оригинальных проектов, особенно тех, которые раньше не проходили отбор по коммерческим критериям. Это оживит рынок труда, повысит спрос на сценаристов, художников, аниматоров, технических специалистов. Кроме того, начнет формироваться устойчивый механизм производства не только сериалов и развлекательного контента, но и авторской, экспериментальной анимации. В идеале благодаря финансовой стабильности студии смогут браться за более технически сложные и художественно амбициозные проекты, экспериментировать с форматами, визуальным стилем, темами. Это дает возможность не просто догонять мировой уровень, а создавать оригинальный, конкурентоспособный контент, который сможет выйти за пределы локального рынка и быть востребованным во всем мире.

Похожую перспективу предвидит и Павел Шведов: «Будем надеяться, что рост финансирования даст студиям возможность качественнее отрабатывать более рискованные, менее мейнстримные темы. Например, больше займутся проектами для подростковой аудитории, которых у нас довольно мало. Современная демография и так заставляет аниматоров обращать свой взор на более старшие возрастные группы, так как детей с каждым годом становится все меньше. Аниматоры также смогут действовать более свободно и в отношении авторской анимации. В общем, в числе последствий этой инициативы я ожидаю дифференциацию анимационного предложения».

В более глобальной перспективе студии смогут планировать долгосрочные проекты, развивать технологии, удерживать и обучать кадры, а самое главное – можно будет рассчитывать на рост экспортного потенциала отрасли, настаивает Альбина Мухаметзянова. Предполагается, что поддержанные проекты будут конкурентоспособны на международных рынках, а российская анимация – более узнаваемой и уважаемой за рубежом. Появится пространство для копродукций, для развития региональных студий и для постепенного формирования «экосистемы» – с образовательными программами, инкубаторами, акселераторами и цифровыми платформами. Однако для достижения этих целей важно, чтобы инициативы сопровождались прозрачной системой распределения средств, независимой экспертизой и долгосрочной стратегией развития отрасли. Поддержка – не разовая мера, а фундамент, на котором должна строиться новая, зрелая и сильная индустрия отечественной анимации, подчеркивает эксперт.

Продюсер Роман Борисевич также надеется, что вводимая инициатива даст необходимый импульс для развития и усиления отечественной анимации. В то же время важно продумать правильный набор инструментов, чтобы выделенные деньги пошли на пользу и стабилизировали производство анимационного контента, напоминает эксперт: «В идеале хочется увидеть дорожную карту с целями и задачами поддержки, количеством проектов, которые планируется поддержать и на каких условиях. Если это будет сделано формально: дадут 10 процентов от бюджета, и будет считаться, что проект поддержан, то это мало что изменит. Для анимации требуется ощутимая поддержка, это от 30 до 50 процентов от бюджета. При этом эффективность поддержки на стадии производства очень сложно оценивать. Возможно, имеет смысл поддерживать системных игроков, сами студии, чем отдельно взятые проекты. Потому что анимация, в отличие от игрового кино, более сложный механизм, который требует, чтобы маховик крутился безостановочно. Тогда будет поступательное и технологическое, и качественное, и количественное развитие. Раньше на питчингах Фонда кино анимация соревновалась с игровыми картинами. Потом ее вынесли в отдельный блок, что было верным решением. Можно выделить в анимационном сегменте блок лидеров и иных компаний, чтобы между ними распределять субсидии, как это уже делается по кинопроектам».

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

В то же время до идеальных параметров функционирования отрасли, описанных выше, предстоит пройти очень длинный путь. Более того, на рынке наблюдается несколько тревожных тенденций, которые довольно сильно замедляют его развитие. В связи с этим предложение о закрепленной квоте для анимации является крайне своевременным, считает продюсер, управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский: «Если посмотреть на текущие результаты анимации как в прошлом году, так и за последние пять месяцев, то будет заметна плачевность ее сборов. Работают исключительно большие бренды. Единственным из проектов, который довольно неожиданно «выстрелил» в прошлом году, был ЛУНТИК. А всего в 2024-м было выпущено семь-восемь полнометражных российских проектов, но ни один из них не показал достойные цифры. Очевиден тренд на снижение монетизации анимационного контента, и если дополнительные меры поддержки не будут оказаны, студии просто перестанут делать полнометражную анимацию».

По всему миру наблюдается спад спроса на анимацию, сетует Рогальский: «У нас могут быть свои причины, в мире – другие, но спрос снизился везде. Если раньше нашим продюсерам можно было рассчитывать на один-два миллиона долларов c международных продаж, то теперь это скорее мечты. Снижение интереса в прокате отражается и на вторичных продажах, ведь что хорошо работает в кинотеатрах, хорошо потом продается и в онлайне, и на телевидении. В 2020-2021 годах в этом смысле было сильно лучше, но что-то поменялось у семейной аудитории. Чем вызван спад – с этим нужно разбираться отдельно. Видимо, зрители переключились на семейное кино или на игровые проекты с анимированными персонажами. И дополнительные меры в этом контексте очень нужны, так как анимация – очень долгий и кропотливый труд».

Рогальский рассуждает так: если инициатива президента будет исполнена, это предположительно позволит профинансировать до десяти проектов в год, по 200 млн рублей на каждый при условном среднем бюджете в 300 млн. То есть через два-три года, по прогнозу Рогальского, почти каждый месяц сможет выходить по одному полнометражному мультфильму. «Будем надеяться, что рост субсидий позволит получать поддержку расширенному числу участников отрасли. Сегодня тренд для анимации нисходящий, завтра он может поменяться, могут возникнуть новые, дополнительные меры поддержки. К примеру, можно подключить дополнительные промомеханизмы и так далее. Но если ничего не изменится, нам придется отказаться в скором времени от производства анимации. Доделаем уже запущенные проекты и переориентируем производство», – говорит продюсер.

Спад спроса на мультфильмы считает серьезной угрозой и Сергей Сельянов: «В производстве анимации на данный момент набран хороший темп, который не хочется терять. С другой стороны, уже примерно год наблюдается снижение посещаемости анимации в кинотеатрах, причем не только российской, но и зарубежной. И столь своевременное увеличение государственной поддержки поспособствует тому, чтобы мы не потеряли нашу полнометражную анимацию. За исключением франшизы про ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ нашей анимации редко удавалось достичь планки даже в 400 миллионов рублей. Есть один проект-миллиардер, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, а за пределами Нового года всплеск интереса к анимации в разное время вызывали ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, ФИННИК, полнометражные ФИКСИКИ, КОТЫ ЭРМИТАЖА. То есть около десяти ярких примеров наберется, но анимации делается довольно много, а основная масса проектов попадает в диапазон 100–200 миллионов. А интерес к ней в кинотеатрах за последний год дополнительно снижается, повторюсь. Ровно поэтому и возникает потребность в увеличении поддержки, иначе студии начнут закрываться. В любом случае господдержка составляет не более половины бюджета любого проекта, и оставшиеся расходы требуется закрывать при помощи кинопроката и поступлений со вторичных рынков и международных продаж. Но привычные нам западные рынки, куда мы раньше довольно уверенно продавали анимационные полнометражные фильмы, сейчас для нас фактически закрыты».

Также Сельянов отметил, что увеличение доли анимации в общем объеме господдержки ставит перед Фондом кино одну крайне нетривиальную задачу. Как известно, у фонда главный и фактический единственный KPI – количество зрителей у поддержанных фильмов. В то же время, как было отмечено ранее, уже примерно год наблюдается спад посещаемости анимации в кинотеатрах. Таким образом, в случае анимационного кино потребуется увеличить этот самый KPI, так как пока оно будет давать меньшие показатели на вложенный рубль в сравнении с игровым кино. «Сам Фонд кино целиком и полностью за то, чтобы увеличивать поддержку полнометражного анимационного кино. Очевидно, что анимацию поддерживать надо, это наше национальное достояние, но рост ее доли в господдержке снизит эффективность работы фонда. Будем надеяться, что он преодолеет это противоречие и найдет оптимальный баланс между двумя направлениями поддержки – игровым и анимационным кино», – выразил надежду продюсер.

10% – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

Если возможное введение закрепленной квоты в 20% представители отрасли встречают сплошь позитивно, то предложение об отчислении 10% поступлений от проката зарубежных мультфильмов в пользу отечественной анимации вызвало у участников рынка уже противоречивую реакцию. Ниже приведен топ-20 самых кассовых зарубежных мультфильмов за период с 2022-го по 2025 год. Если бы в это время уже работала данная инициатива, совокупный вклад всех двадцати проектов в казну отечественной анимации составил бы немногим более 311 млн рублей за три с половиной года. Судя по всему, какие-то существенные поступления данный механизм сможет приносить только в случае возвращения на наш рынок студийной голливудской продукции.

Максим Рогальский считает, что эта мера ничего не даст: «Это странная инициатива, которая сильно ударит по карману независимых дистрибьюторов, но ничего не решит с точки зрения поддержки производства. Если вдруг вернутся голливудские мейджоры, о чем постоянно ведутся сегодня разговоры, тогда обороты будут другие и можно будет о чем-то говорить. Но пока независимые прокатчики на свой страх и риск приобретают кино, однако при этом на рынке постоянно сокращается жанровое предложение из-за различных ограничений. Анимация – одно из немногих направлений, которое пока еще можно покупать и не бояться, что не получишь прокатное удостоверение. Как дистрибьюторы мы на последних нескольких рынках мультфильмы почти не покупаем. У нас предзакуплены некоторые проекты на ближайшие два года, но это потому, что анимация делается долго, два-три года, бывает, что и пять лет. Есть российские компании, которые готовы делать и делают по-прежнему агрессивные офферы на независимую анимацию, но цены на нее немаленькие, а монетизация упала, поэтому наша политика в этом смысле давно уже крайне консервативна».

Роман Борисевич также считает, что сложно приветствовать подобную инициативу. Но если такие планы уже есть, для начала стоит понять, планируется собирать отчисления в 10% от валовой кассы или от доли прокатчика, отмечает эксперт. Как только будет определено, откуда берутся эти 10%, сам механизм с учетом ЕАИС и других мер контроля станет несложно разработать. Сложность же инициативы продюсер видит в следующем: «Если дистрибьютор купил анимационный проект до принятия данной инициативы, у него новые потенциальные расходы не заложены в финансовую модель, и 10-процентные отчисления увеличат его риски по приобретенному проекту. В дальнейшем, когда станут понятны правила игры, дистрибьюторы будут закладывать эти отчисления при принятии решений о покупке новых проектов. Рынок вынужден будет подстроиться под новые условия работы. Если мы исходим из текущего состояния рынка и сборов независимой анимации, то бюджет будет получать, конечно, мало. В будущем есть шанс на возвращение мейджоров, там миллиард рублей и более может собирать каждый серьезный студийный проект, а таких бывает по три-четыре в год. И тогда придется говорить о довольно приличных цифрах. Но лучше совершенствовать уже существующую модель поддержки».

Павел Шведов считает, что инициативу с 10% от проката надо воспринимать скорее как бонус для отрасли: «Пока не очень понятно, как это будет реализовано. Подобного рода целевое направление на поддержку как анимации, так и любых других фильмов не существовало до этого. И как легко его будет внедрить – большой вопрос. Посмотрим, что предложат правительство и Фонд кино, в любом случае это нестандартный, специфический механизм. Кто у кого, сколько и как будет забирать – все это еще должно пройти апробацию со стороны финансовых ведомств».

В свою очередь, Альбина Мухаметзянова считает, что инициатива об отчислении 10% от проката зарубежных анимационных фильмов в пользу отечественной анимации – логичное решение, которое давно напрашивалось, и если этот механизм будет грамотно реализован, он может стать не просто финансовым источником, а стимулом для роста всей отрасли. В условиях глобального рынка, где западные студии имеют колоссальные бюджеты, их проекты занимают до 80% экранного времени в прокате, что вытесняет отечественные мультфильмы. Введение системы отчислений создаст не столько ограничения, сколько баланс интересов, считает Мухаметзянова: зарубежные хиты будут по-прежнему показываться, но при этом помогут развитию нашей анимационной индустрии.

Напомним, что рассматриваемые в данном материале инициативы еще только приняты к рассмотрению, и президент пока лишь дал поручение Фонду кино и правительству выработать для них механизмы. Так что участникам отрасли предстоит еще достаточно долго обсуждать и анализировать вышеописанное. И есть еще несколько важных направлений, движение по которым обещает привести к поступательному развитию анимации в России. Это меры поддержки экспорта, продвижения отечественного IP и стимулирования товарного лицензирования, напоминает Альбина Мухаметзянова. По ее мнению, в долгосрочной перспективе они могут дать анимационной индустрии даже больше, чем прямое финансирование, потому что помогают не просто создавать контент, а строить полноценный бизнес вокруг него. Когда государство содействует выходу российских студий на международные рынки, это дает им доступ к зарубежным дистрибьюторам, платформам и аудитории. Это возможность не только вернуть инвестиции, но и масштабировать проекты. А поддержка отечественного лицензирования – это путь превращения мультфильмов в часть экосистемы через книги, игрушки, приложения, тематические мероприятия. Все это дает студиям стабильные источники дохода и стимулирует инвесторов вкладываться в IP. Чтобы эти меры работали, нужно на что-то опираться – и здесь критически важно сохранить и развивать систему базовой поддержки производства, признает Мухаметзянова: «Без сильного начального контента экспортировать будет нечего, а бренд-платформы без успешных анимационных проектов не взлетят. Речь о комплексном подходе: создание контента плюс поддержка дистрибуции плюс развитие лицензирования. Именно связка этих мер способна обеспечить устойчивый рост анимационной отрасли – как в культурном, так и в экономическом смысле».

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

10.07.2025 Автор: Рая Башинская, Ольга Куликова, Никита Никитин, Вероника Скурихина