В числе наград – грант в размере 500 тысяч рублей и стажировка в онлайн‑кинотеатре КИОН

19 ноября творческая лаборатория «ON Лаб» объявила победителя конкурса по направлению «Режиссер кино» – им стал студент Московского государственного института культуры Георгий Хачатрян.

В числе наград – грант в размере 500 тысяч рублей, стажировка в онлайн‑кинотеатре КИОН, а также размещение на платформе документального фильма автора о третьем сезоне лаборатории.

21-летний Хачатрян учится в мастерской режиссуры Каринэ Фолиянц. Его игровая короткометражка «Цвет небесный – синий цвет» получила Гран‑при первого фестиваля студенческого кино «Кинокадр. МГИК» и награду за лучшую мужскую роль.

Отмечается, что заявки на участие в третьем сезоне лаборатории поступили из разных регионов России, а также из‑за рубежа. Работы победителей «ON Лаб», в свою очередь, получат выход на крупные профессиональные площадки.

«Мы приятно удивлены количеством и качеством поданных заявок. Каждый из претендентов показал свой взгляд и свой стиль. Мы не ищем идеальных – мы ищем искренних и смелых, и сегодня мы поддержали именно такого человека. Наша задача — дать ему пространство и инструменты, чтобы его услышали. Мы рядом, мы поможем победителю сделать первый большой шаг. Пусть стажировка на КИОН станет для него не просто опытом, а точкой опоры. И приятно, что его путь начался именно здесь, в ON Лаб», – рассказала основатель Творческой лаборатории Надежда Лысенко.

Фото: «ON Медиа»