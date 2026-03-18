top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
Онлайн-кинотеатр КИОН вновь эксклюзивно покажет премию «Ника»

Автор: БК

18 марта 2026

Трансляция будет доступна на платформе 24 марта

Холдинг ON Медиа в третий раз станет партнером кинопремии «Ника», которая в этом году состоится 23 марта в Театре Моссовета.

Ожидается, что трансляция 39-й церемонии будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре КИОН на следующий день после мероприятия, 24 марта.

Напомним, что на соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, ВЕТЕР Сергея Члиянца, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Режиссер «Сто лет тому вперед» снимет приключенческий экшн «Сердце монстра»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Подробнее
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»
Подробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВК
Подробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях
Подробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта
Подробнее
Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидеры
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта
Подробнее
Стивен Спилберг возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2025 год
Подробнее
В Москве пройдет кинофестиваль «Сделано женщинами»
Подробнее
Официальная касса России: новая царевна
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее

Новости по теме

«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
Сценарист «Щенячьего патруля» поработает над «Лесовичками»
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год
Подробнее