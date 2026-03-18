Онлайн-кинотеатр КИОН вновь эксклюзивно покажет премию «Ника»
Автор: БК
18 марта 2026
Трансляция будет доступна на платформе 24 марта
Холдинг ON Медиа в третий раз станет партнером кинопремии «Ника», которая в этом году состоится 23 марта в Театре Моссовета.
Ожидается, что трансляция 39-й церемонии будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре КИОН на следующий день после мероприятия, 24 марта.
Напомним, что на соискание награды в категории «Лучший игровой фильм» претендуют АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, ВЕТЕР Сергея Члиянца, ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, ЛЕРМОНТОВ Бакура Бакурадзе и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова.
