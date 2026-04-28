Названы победители первой индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром»

Триумфатором стали представители команды фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

27 апреля на Киностудии Горького впервые состоялась торжественная церемония вручения премии «ЦЕХ. За кадром» для специалистов отечественной киноиндустрии.

Триумфаторами стали представители команды, работавшей над музыкальным байопиком ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – съемочная группа получила сразу три награды. Всего призы были вручены в 12 номинациях.

В 2026 году на участие в премии «ЦЕХ. За кадром» было подано 139 заявок от 24 кинокомпаний.

Полный список победителей

• Художественно-постановочный цех – Алексей Падерин, Сергей Зайков (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Костюмерный цех – Ульяна Полянская (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Звукорежиссерский цех – Борис Войт (ЛЕРМОНТОВ)

• Осветительский цех – Сергей Борисов (КРАСНЫЙ ШЕЛК)

• Каскадерский цех – Антон Смекалкин (В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ)

• Монтажный цех – Анастасия Марчукова (ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА)

• Цех кастинг-директоров – Дарья Рашеева (ЛЕРМОНТОВ)

• Цех компьютерной графики – Мария Зайковская (ГОРЫНЫЧ)

• Цех консультантов/экспертов – Галина Седова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Реквизиторский цех – Наталья Алексеева (ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ)

• Цех постановщиков сцен с животными – Александра Степанова (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА)

• Гримерный цех – Валерия Никулина, Юлия Фазлетдинова (ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА)

• Специальный приз «За целеустремленность и слаженность действий всех команд, благодаря которым фильм обрел свой неповторимый облик» – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Фото: пресс-служба Киностудии Горького