Обзор новинок проката на уикенде 11-14 июня

Главной новинкой удлиненного праздничного уикенда станет третья часть популярной комедии ХОЛОП (CP). Картина первая проложит путь российским крупнобюджетным франшизам, которые обязали выходить с третьими и дальнейшими частями именно летом для сохранения поддержки Фонда Кино. Сильный бренд укрепился актерским составом, прибавив сразу трех звезд в касте, и размахом происходящего, поэтому кажется верным выбором для того, чтобы стать первопроходцем. Это тот пример российской комедии, который, по прогнозам, еще не подчинен трендам снижения интереса к жанру и продолжениям. Поэтому стартовые ожидания по сборам варьируются между цифрами ХОЛОПА 2 (1,304 млрд рублей и 3,208 млн зрителей), выходившего в новогодние выходные, и БАТИ 2. ДЕД (545 млн рублей и 1,256 млн зрителей), чья премьера, напротив, состоялась в рисковый период начала апреля.

Для детской аудитории в прокате появится мультфильм ЗВЕРОЛЮЦИЯ (VLG), объединяющий и любовь к антропоморфным животным, и к метафоричным историям про подростков, которые проживают пубертат через «звериные» проявления личности. Сюжет, судя по роликам, выглядит одновременно фантастическим и научно обоснованным, что делает релиз интересным не только для самых младших зрителей. Качественная анимация также выгодно отличает проект. Вопрос в том, удастся ли мультфильму выделиться на фоне обильного и уже работающего контента для той же целевой аудитории? Кассовыми референсами видятся ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн рублей и 126 тысяч зрителей на старте) и ЗВЕРОГОНЩИКИ (22,2 млн рублей и 97 тысяч зрителей за первые выходные).

В числе перевыпусков на этой неделе представлена лента Жан-Люка Годара БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО (INK). А ценители документалистики и путешествий отметят проект ЦЕНА ВЕРШИНЫ (RUR).

Также в прокат выйдут аниме АТЕЛЬЕ КОЛДОВСКИХ КОЛПАКОВ (PNR), фильм ужасов ЗЕРКАЛА. ПОЖИРАТЕЛИ ДУШ (KNLG), этно-хоррор, вдохновленный повестью Чингиза Айтматова, КАССАНДРА (RSP), хоррор КРИК: ВОЗВРАЩЕНИЕ УБИЙЦЫ (KNM) и третья часть подросткового фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА (NKI). А 13 июня на больших экранах появится 196-й выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО. ЛЕТНИЕ НЕБЫЛИЦЫ (VLG).

В пиратском сегменте продолжит работать фантастика МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 3

09.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина