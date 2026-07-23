Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
В основном конкурсе – новые работы Вернера Херцога, Мартина Макдоны и Хирокадзу Корээды
Организаторы грядущего Венецианского кинофестиваля представили участников грядущего смотра.
В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Вернера Херцога, Ильи Хржановского*, Мартина Макдоны, Хирокадзу Корээды и многие другие фильмы.
Напомним, что фильмом открытия станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink).
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.
Основной конкурс
• ЧЕРНИЛА (Ink), реж. Дэнни Бойл (фильм открытия)
• КОМПАНИЯ (Company), реж. Кейси Аффлек
• КАМИ НУР (Kami Nour), реж. Али Асгари
• ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУЭНОС-АЙРЕС (Ritorno a Buenos Aires), реж. Марко Бекис
• ХОРОШИЙ МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ (Un Bon Petit Soldat), реж. Стефан Бризе
• ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ТЫ НЕСЕШЬ В СЕБЕ (Il Fuoco Che Ti Porti Dentro), реж. Эдоардо Де Анджелис
• НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА (Kvinde Ukendt), реж. Май эль-Туки
• ЧЕРТОВ УБЛЮДОК (Bucking Fastard), реж. Вернер Херцог
• 15/18. МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬСЯ (15/18: A Place to Heal), реж. Седрик Кан
• ДАУ (Dau), реж. Илья Хржановский*
• ОГЛЯНИСЬ НАЗАД (Look Back), реж. Хирокадзу Корээда
• ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ (Ga-Neung-Han Sa-Rang), реж. Ли Чхан-дон
• ДИКАЯ ЛОШАДЬ (Wild Horse Nine), реж. Мартин Макдона
• ЭТО СЛУЧИТСЯ СЕГОДНЯ (It Will Happen Tonight), реж. Нанни Моретти
• ПРАЙМ-ТАЙМ (Primetime), реж. Лэнс Оппенхайм
• ЭХО-КАМЕРА (The Echo Chamber), реж. Андреа Паллаоро
• НЕМНОГО ДО ПОЛУНОЧИ (Un Peu Avant Minuit), реж. Николя Паризер
• НЕЗНАКОМКА (L'Estranea), реж. Паоло Стрипполи
• МИСТЕР НЕЛЬСОН, ВЫ УБИВАЛИ ЛЮДЕЙ? (Mr. Nelson, Did You Kill People?), реж. Синъя Цукамото
• БУНКЕР (Bunker), реж. Флориан Зеллер
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Фото: кадр из фильма ДИКАЯ ЛОШАДЬ