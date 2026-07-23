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Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Автор: БК

23 июля 2026

В основном конкурсе – новые работы Вернера Херцога, Мартина Макдоны и Хирокадзу Корээды

Организаторы грядущего Венецианского кинофестиваля представили участников грядущего смотра.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Вернера Херцога, Ильи Хржановского*, Мартина Макдоны, Хирокадзу Корээды и многие другие фильмы.

Напомним, что фильмом открытия станет новая работа Дэнни Бойла ЧЕРНИЛА (Ink). 

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Основной конкурс
ЧЕРНИЛА (Ink), реж. Дэнни Бойл (фильм открытия)
КОМПАНИЯ (Company), реж. Кейси Аффлек
КАМИ НУР (Kami Nour), реж. Али Асгари
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУЭНОС-АЙРЕС (Ritorno a Buenos Aires), реж. Марко Бекис
ХОРОШИЙ МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ (Un Bon Petit Soldat), реж. Стефан Бризе
ОГОНЬ, КОТОРЫЙ ТЫ НЕСЕШЬ В СЕБЕ (Il Fuoco Che Ti Porti Dentro), реж. Эдоардо Де Анджелис
НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА (Kvinde Ukendt), реж. Май эль-Туки
ЧЕРТОВ УБЛЮДОК (Bucking Fastard), реж. Вернер Херцог
15/18. МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬСЯ (15/18: A Place to Heal), реж. Седрик Кан
ДАУ (Dau), реж. Илья Хржановский*
ОГЛЯНИСЬ НАЗАД (Look Back), реж. Хирокадзу Корээда
ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ (Ga-Neung-Han Sa-Rang), реж. Ли Чхан-дон
ДИКАЯ ЛОШАДЬ (Wild Horse Nine), реж. Мартин Макдона
ЭТО СЛУЧИТСЯ СЕГОДНЯ (It Will Happen Tonight), реж. Нанни Моретти
ПРАЙМ-ТАЙМ (Primetime), реж. Лэнс Оппенхайм
ЭХО-КАМЕРА (The Echo Chamber), реж. Андреа Паллаоро
НЕМНОГО ДО ПОЛУНОЧИ (Un Peu Avant Minuit), реж. Николя Паризер
НЕЗНАКОМКА (L'Estranea), реж. Паоло Стрипполи
МИСТЕР НЕЛЬСОН, ВЫ УБИВАЛИ ЛЮДЕЙ? (Mr. Nelson, Did You Kill People?), реж. Синъя Цукамото
БУНКЕР (Bunker), реж. Флориан Зеллер

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма ДИКАЯ ЛОШАДЬ

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