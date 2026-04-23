Мэгги Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
23 апреля 2026
Актриса и режиссер Мэгги Джилленхол станет президентом жюри основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля.
«Венеция всегда была местом, где ценят искренние и самобытные голоса. Для меня огромная честь стать частью этой смелой и значимой традиции. Я намерена смотреть фильмы не с холодной критичностью, а с открытым любопытством, чувством восхищения и искренним воодушевлением», – заявила она.
Смотр пройдет со 2 по 12 сентября.
Фото: кадр из фильма ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ
