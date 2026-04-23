Мэгги Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

23 апреля 2026

Смотр пройдет со 2 по 12 сентября

Актриса и режиссер Мэгги Джилленхол станет президентом жюри основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля.

«Венеция всегда была местом, где ценят искренние и самобытные голоса. Для меня огромная честь стать частью этой смелой и значимой традиции. Я намерена смотреть фильмы не с холодной критичностью, а с открытым любопытством, чувством восхищения и искренним воодушевлением», – заявила она.

Смотр пройдет со 2 по 12 сентября.

Фото: кадр из фильма ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ

