Мэгги Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Актриса и режиссер Мэгги Джилленхол станет президентом жюри основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля.

«Венеция всегда была местом, где ценят искренние и самобытные голоса. Для меня огромная честь стать частью этой смелой и значимой традиции. Я намерена смотреть фильмы не с холодной критичностью, а с открытым любопытством, чувством восхищения и искренним воодушевлением», – заявила она.

Смотр пройдет со 2 по 12 сентября.

