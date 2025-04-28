Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Режиссер Александр Пэйн станет президентом жюри основного конкурса 82-го Венецианского кинофестиваля.

«Для меня большая честь и радость возглавить жюри. И хотя у меня, как у кинематографиста, очень двойственное отношение к тому, чтобы сравнивать фильмы между собой, я уважаю почти 100-летнюю историю Венецианского кинофестиваля за чествование кино как формы искусства», – заявил постановщик.

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фото: кадр со съемок фильма КОРОЧЕ