Джордж Клуни получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет со 2 по 12 сентября

Организаторы Венецианского кинофестиваля назвали обладателя почетного «Золотого льва» за вклад в киноискусство – им станет актер Джордж Клуни.

«В Венеции у меня было так много незабываемых моментов. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» – огромная честь. Наверное, это также означает, что я старею, но я с этим смирюсь», – заявил он.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

Фото: кадр из фильма ДЖЕЙ КЕЛЛИ