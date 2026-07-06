Джордж Клуни получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Автор: БК
6 июля 2026
Смотр пройдет со 2 по 12 сентября
Организаторы Венецианского кинофестиваля назвали обладателя почетного «Золотого льва» за вклад в киноискусство – им станет актер Джордж Клуни.
«В Венеции у меня было так много незабываемых моментов. Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить «Золотого льва» – огромная честь. Наверное, это также означает, что я старею, но я с этим смирюсь», – заявил он.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
Фото: кадр из фильма ДЖЕЙ КЕЛЛИ
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