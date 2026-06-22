Венецианский кинофестиваль представил жюри
Автор: БК
22 июня 2026
Смотр пройдет со 2 по 12 сентября
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса грядущего смотра.
Обладателя «Золотого льва» за лучший фильм выберут режиссеры Джонни То, Каутер Бен Хания, Ксавье Джанноли, Шарбану Садат, а также композитор Дэниел Блумберг и профессор Франческо Казетти. Напомним, что председателем жюри станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.
83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
Фото: официальный сайт смотра
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