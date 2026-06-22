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Венецианский кинофестиваль представил жюри

Автор: БК

22 июня 2026

Смотр пройдет со 2 по 12 сентября

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса грядущего смотра.

Обладателя «Золотого льва» за лучший фильм выберут режиссеры Джонни То, Каутер Бен Хания, Ксавье Джанноли, Шарбану Садат, а также композитор Дэниел Блумберг и профессор Франческо Казетти. Напомним, что председателем жюри станет актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.

Фото: официальный сайт смотра

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