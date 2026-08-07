Предварительная касса четверга: «Последний богатырь. Колобок» ожидаемо возглавил прокат

«Смешарики сквозь вселенные» стартовали со второй строчки

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная лента ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK). Отечественная новинка заработала порядка 53,7 млн рублей (133,5 тысячи зрителей), что должно будет дать около 220–270 млн по итогу уикенда.

Серебро чарта отошло еще одной премьере – фантастическому семейному фильму СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG). Анимационно-игровой проект, основанный на популярной франшизе, записал на свой счет чуть больше 18 млн рублей (49,1 тысячи зрителей). По итогу недели в его копилке может оказаться 80–100 млн.

Остальные новинки уикенда рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и не смогли пробиться в топ-10.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК