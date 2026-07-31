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Конкурсные фильмы фестиваля «Окно в Европу» покажут в рамках проекта КАРО/АРТ

Автор: БК

31 июля 2026

Показы состоятся с 27 по 30 августа

В Москву из Выборга приедут фильмы грядущего кинофестиваля «Окно в Европу» – показы конкурсных лент состоятся в рамках проекта КАРО/АРТ в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» с 27 по 30 августа.

Столичные зрители первыми после выборгской премьеры смогут увидеть картины киносмотра.

«Я сам регулярно посещаю московские мероприятия КАРО/АРТ, уже много лет это флагманский проект в сфере популяризации авторского кино в России. И мне кажется большой удачей, что в этом году мы делаем коллаборацию, считаю это своеобразным признанием нашего фестиваля, его места в сфере авторского кинематографа. Хочется надеяться, что наше сотрудничество будет не разовым, а превратится в ежегодную традицию», – заявил программный директор фестиваля «Окно в Европу» Андрей Апостолов.

Напомним, что в основной конкурс «Окна в Европу», который пройдет в Выборге с 4 по 9 августа, вошли 10 картин. Среди них – роуд-муви БЕЗ ОГЛЯДКИ Наталии Кончаловской, триллер ЛЕС Гамлета Дульяна, драмеди КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК Юлии Трофимовой и многие другие.

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