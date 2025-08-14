top banner

Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

Автор: БК

14 августа 2025

Главная награда досталась фильму «День рождения Сидни Люмета»

Стали известны лауреаты 33-го фестиваля «Окно в Европу». Победителям вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая по традиции прошла в стенах Выборгского замка.

Обладателем Гран-при игрового конкурса стала картина ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова.

В этом году на фестивале была представлена новая награда «Окно ВКонтакте», которая вручается совместно с соцсетью VK – ее была удостоена мелодрама ЖЕМЧУГ Тины Баркалая. Благодаря призу, картина получит широкое промо, чтобы привлечь аудиторию в кино. Фильм с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой также получил главную награду в конкурсе «Выборгский счет», обладатель которого выбирается путем зрительского голосования.

Конкурс игрового кино
• Главный приз – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров
• Специальный приз жюри «За искренность и человечность» – ВСТРЕЧНЫЕ, реж. Камила Рамазанова
• Специальный приз жюри «За энергию на экране» – ГЕЛЯ, реж. Стас Иванов
• Особое упоминание жюри «За смелость» – ДЕЛИРИУМ, реж. Вячеслав Березовский 
• Особое упоминание жюри «За актерский дуэт» – Дмитрий Куличков и Виктория Тихомирова (ВСТРЕЧНЫЕ)
• Особое упоминание жюри «За соединение миров» – ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая

Конкурс «Выборгский счет»
• Большой приз им. Армена Медведева – ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая
• «Золотая ладья» за второе место – МУЖУ ПРИВЕТ, реж. Антон Маслов
• «Золотая ладья» за третье место – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров

Конкурс неигрового кино
• Главный приз – «Инстинкт», реж. Филипп Устинов
• Специальный приз за лучший дебют «За клоунов и детей как героев нашего времени» – «Сказка про ЖилаБыла», реж. Сергей Догоров
• Особое упоминание жюри «За проницаемость современности» – «Магазин», реж. Елизавета Саввина
• Особое упоминание жюри «За визуальное решение» – «Пацаны ракету строили», реж. Алексей Головков

Конкурс анимационного кино
• Главный приз – «Жил был тигр», реж. Марина Верик, Дмитрий Мосягин
• Специальный приз жюри «За мастерство» – «Булгаковъ», реж. Станислав Соколов
• Особое упоминание жюри «За магию анимации» – «Катунь», реж. Мария Железнова
• Особое упоминание жюри «За поэзию простых вещей» – «Михалыч», реж. Вадим Иванов

• Приз президента фестиваля – оператор Михаил Деменьтьев (БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ)
• Приз за лучший сценарий – Павел Кошелев (35 СТРАНИЦА)
• Премия гильдии продюсеров – БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ, реж. Юлия Трофимова
• Приз им. Саввы Кулиша – «Великанцы», реж. Юрий Мокиенко
• Рейтинг кинокритиков «5 звезд» – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, реж. Рауль Гейдаров
• Приз «Окно ВКонтакте» –  ЖЕМЧУГ, реж. Тина Баркалая

Фото: кадр из фильма ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА

