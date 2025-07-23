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Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм закрытия

Автор: БК

23 июля 2025

Им станет семейная лента «Дочь капитана»

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представили фильм закрытия смотра – им станет семейная лента Ларисы Садиловой ДОЧЬ КАПИТАНА

В центре повествования – девочка, которая несмотря ни на что, продолжает верить, что ее отец-моряк вернется. Главные роли в картине исполнили Валерия Сергиенкова и Олеся Железняк.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Фото: кадр из фильма ДОЧЬ КАПИТАНА

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