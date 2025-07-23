Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм закрытия
Автор: БК
23 июля 2025
Им станет семейная лента «Дочь капитана»
Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представили фильм закрытия смотра – им станет семейная лента Ларисы Садиловой ДОЧЬ КАПИТАНА.
В центре повествования – девочка, которая несмотря ни на что, продолжает верить, что ее отец-моряк вернется. Главные роли в картине исполнили Валерия Сергиенкова и Олеся Железняк.
«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.
Фото: кадр из фильма ДОЧЬ КАПИТАНА
Самое читаемое
Минкультуры объявило победителей питчинговПодробнее
Фестиваль «Горький fest» назвал лауреатовПодробнее
Предварительная касса четверга: «Нейробатя» выступил ниже ожиданийПодробнее
В Минкультуры состоялся дополнительный питчинг кинопроектовПодробнее
«Лило и Стич» стал первым голливудским «миллиардером» 2025 годаПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 июля 2025 годаПодробнее
«Одиссея» заработала $1,5 млн на предпродажах билетов в IMAX за год до релизаПодробнее
Венецианский кинофестиваль представил жюриПодробнее
Сценарист «Претендентов» и «Квира» может написать следующий фильм бондианыПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы продолжают лидироватьПодробнее
Сценарист «Основного инстинкта» работает над перезапуском фильма для AmazonПодробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения и открыл прием заявокПодробнее
Кевин Файги рассказал о причине неудач последних фильмов Marvel в прокатеПодробнее
Комитет Госдумы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей»Подробнее
В Москве пройдет Фестиваль индонезийского киноПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 июляПодробнее
Строго по инструкции: с чем связаны недавние переносы кинопрокатных релизов?Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нейробатя» проиграл «Оленю»Подробнее
Фестиваль «Горький fest»: церемония закрытияПодробнее
Новости по теме
Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявокПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил даты проведенияПодробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителейПодробнее
Премьера сериала «Киборг» состоится на фестивале «Окно в Европу»Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытияПодробнее