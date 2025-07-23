Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм закрытия

Им станет семейная лента «Дочь капитана»

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» представили фильм закрытия смотра – им станет семейная лента Ларисы Садиловой ДОЧЬ КАПИТАНА.

В центре повествования – девочка, которая несмотря ни на что, продолжает верить, что ее отец-моряк вернется. Главные роли в картине исполнили Валерия Сергиенкова и Олеся Железняк.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Фото: кадр из фильма ДОЧЬ КАПИТАНА