Фестиваль «Окно в Европу» представил образовательную программу

Она будет посвящена сценарному мастерству и творчеству режиссеров-шестидесятников

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» рассказали об образовательной программе смотра, которая в этом году будет разделена на два блока.

В первый из них войдет цикл киноведческих лекций «Шестидесятники и мы» о поколении режиссеров-шестидесятников. Их прочитают Любовь Аркус, Андрей Апостолов, Станислав Дединский и Михаил Трофименков.

Основой второго станут интенсивы по сценарному мастерству, организованные совместно с программой «Автор». В серии мастер-классов об искусстве кинодраматургии примут участие Олег Маловичко, Савва Минаев, Илья Тилькин и Алена Званцова. Помимо этого, в рамках секции состоится презентация самой программы поддержки сценаристов «Автор». О ее задачах, результатах и планах расскажут генеральный директор Алеся Волкова и главный редактор Александр Дьяков.

Все мероприятия пройдут в выборжской библиотеке Алвара Аалто. Дата и время будут анонсированы позднее.