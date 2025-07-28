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Фестиваль «Окно в Европу» представил жюри

Автор: БК

28 июля 2025

Возглавит его сценарист и продюсер Олег Маловичко

Организаторы 33-го Фестиваля российского кино «Окно в Европу» огласили состав жюри игрового конкурса смотра.

Возглавит жюри сценарист и продюсер Олег Маловичко. Определить победителей ему помогут генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, актриса Ангелина Стречина, режиссер и сценарист Алена Званцова, главный редактор программы поддержки сценаристов АНО «Автор» Александр Дьяков, а также заместитель директора телеканала «Россия», ответственная за маркетинг и внешние коммуникации, Ясмина Бен Аммар.

«Окно в Европу» пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

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